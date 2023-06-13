كليجدار: سنواصل الطريق لجلب الديمقراطية إلى تركيا
قال رئيس حزب الشعب الجمهوري ومرشح الانتخابات الرئاسية السابق، كمال كليجدار أوغلو، اليوم الثلاثاء، إنهم سيواصلون الطريق لجلب الديمقراطية إلى تركيا.
وأضاف كليجدار، في أول اجتماع لتحالفه بعد الانتخابات الرئاسية: "نشعر بنفس ما يشعر به الآن 25 مليونا من مواطنينا الذين صوتوا لنا، لكن يجب ألا نشعر باليأس".
وتابع: "كان هدفنا جلب الديمقراطية للبلد، ولم نحصل على ما كنا نتوقعه، ولنكن صريحين.. لقد خسرنا في الانتخابات".
ولم يؤكد كليجدار استقالته من الحزب، حيث كانت تنتظر الأوساط التركية إعلانها، بعد مطالبات واسعة داخل حزبه بالاستقالة، لكنه أشار إلى إمكانية تقديمها بالقول:" سوف أمهد الطريق للتغيير".
ويواجه كليجدار حملة شرسة تطالب بإقالته من رئاسة الحزب بعد خسارته في الانتخابات وتراجع حصيلة المقاعد البرلمانية للحزب.
وفي وقت سابق، أعلن أوزغور أوزيل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري انضمامه إلى قائمة الأعضاء المطالبين باستقالة كليجدار.