كليجدار: سنواصل الطريق لجلب الديمقراطية إلى تركيا

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري ومرشح الانتخابات الرئاسية السابق، كمال كليجدار أوغلو، اليوم الثلاثاء، إنهم سيواصلون الطريق لجلب الديمقراطية إلى تركيا.

وأضاف كليجدار، في أول اجتماع لتحالفه بعد الانتخابات الرئاسية: "نشعر بنفس ما يشعر به الآن 25 مليونا من مواطنينا الذين صوتوا لنا، لكن يجب ألا نشعر باليأس".

وتابع: "كان هدفنا جلب الديمقراطية للبلد، ولم نحصل على ما كنا نتوقعه، ولنكن صريحين.. لقد خسرنا في الانتخابات".