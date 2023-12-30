مصدران: إصابة 8 أشخاص إثر قصف روسي لخاركيف الأوكرانية

وذكر سينيهوبوف في منشور على تطبيق "تيلغرام"، "يُقدم الأطباء المساعدة لثماني ضحايا في هذه اللحظة، جميعهم في المستشفى"، مضيفًا أن "المحتلين قصفوا الجزء الأوسط من مدينة خاركيف"، وتضررت "البنية التحتية المدنية دون سواها".

وأشار سينيهوبوف، الذي قال إن روسيا نفذت 6 ضربات، إلى أن القصف الروسي طال "منشأة طبية ومباني سكنية متعددة الشقق ومتاجر وأماكن عامة أخرى ووسائل نقل".