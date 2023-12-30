مصدران: إصابة 8 أشخاص إثر قصف روسي لخاركيف الأوكرانية
قال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية، إن هجومًا روسيًا على وسط مدينة خاركيف، اليوم السبت، أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص وتضرر منشأة طبية ومبان سكنية ومواقع مدنية أخرى.
وذكر سينيهوبوف في منشور على تطبيق "تيلغرام"، "يُقدم الأطباء المساعدة لثماني ضحايا في هذه اللحظة، جميعهم في المستشفى"، مضيفًا أن "المحتلين قصفوا الجزء الأوسط من مدينة خاركيف"، وتضررت "البنية التحتية المدنية دون سواها".
وأشار سينيهوبوف، الذي قال إن روسيا نفذت 6 ضربات، إلى أن القصف الروسي طال "منشأة طبية ومباني سكنية متعددة الشقق ومتاجر وأماكن عامة أخرى ووسائل نقل".
ونشرت قنوات محلية على تطبيق "تيلغرام"، صورًا للأضرار التي لحقت بفندق خاركيف بالاس بوسط خاركيف.
وأفاد رئيس بلدية المدينة إيهور تيريهوف، بأن الهجوم الروسي تسبب في "أضرار جسيمة" ونشوب حريق في مبنى سكني، ويجري جمع المعلومات عن المصابين.
وتأتي الضربة الروسية، بعد هجوم على بيلغورود، الواقعة على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا، حيثُ أسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل، فيما حمّلت موسكو أوكرانيا مسؤوليته.