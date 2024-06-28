مفوضية الانتخابات في إيران تمدد فترة التصويت

قال التلفزيون الرسمي الإيراني مساء اليوم، إن مفوضية الانتخابات في إيران قررت تمديد فترة التصويت حتى (16:30 بتوقيت فرينتش).

وانطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد وخارجها، بحسب ما أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية.

وكان أمين لجنة الانتخابات الوطنية والمتحدث باسمها محسن إسلامي، صرح الخميس، بأن عدد مراكز الاقتراع داخل البلاد المخصصة للرئاسيات الـ 14، يبلغ 58 ألفا و 640 مركزا، منها 34 ألفا و 522 في المدن، و 24 ألفا و 118 في القرى والأرياف؛ بينما يبلغ عدد مراكز الاقتراع في الخارج 345 مركزا لدى أكثر من 95 دولة.