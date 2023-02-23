الصين: لن نشارك في سباق تسلح نووي مع أي دولة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الصين لن تشارك في سباق تسلح نووي مع أي دولة.

وأكد المسؤول اللصيني أن بلاده "ستبقي دائمًا على قوتها النووية عند الحد الأدنى الذي يراعي متطلبات الأمن القومي".

وكان تان يرد على طلب أحد المراسلين للتعليق على أحدث التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الصين لديها قاذفات أرضية بالستية عابرة للقارات أكثر من الولايات المتحدة، وأنها تخطط لزيادة عدد الرؤوس الحربية التي تمتلكها.