الصين: لن نشارك في سباق تسلح نووي مع أي دولة
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الصين لن تشارك في سباق تسلح نووي مع أي دولة.
وأكد المسؤول اللصيني أن بلاده "ستبقي دائمًا على قوتها النووية عند الحد الأدنى الذي يراعي متطلبات الأمن القومي".
وكان تان يرد على طلب أحد المراسلين للتعليق على أحدث التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الصين لديها قاذفات أرضية بالستية عابرة للقارات أكثر من الولايات المتحدة، وأنها تخطط لزيادة عدد الرؤوس الحربية التي تمتلكها.
ومطلع العام 2020، حثت الولايات المتحدة الصين على الانضمام لمحادثات ثلاثية للحد من التسلح النووي مع روسيا.
وتحدثت واشنطن عما سمَّته حينئذ "تكتم بكين بخصوص مخزوناتها المتنامية"، واصفة إياه بأنه يمثل "تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإستراتيجي".
وفي العام 2019، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه بحث اتفاقًا جديدًا للحد من التسلح النووي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ويأمل تمديده ليشمل الصين، فيما سيكون اتفاقًا رئيسًا بين أكبر ثلاث قوى نووية في العالم.