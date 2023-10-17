مبعوث أمريكي: شحنات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا خطيرة

قال سونج كيم، المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا "مقلقة للغاية"، وذلك بعد أن قال البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، إن بيوغ يانغ زوَدت روسيا في الآونة الأخيرة بشحنة أسلحة.

وقال كيم للصحفيين، بعد اجتماع مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني في جاكرتا، إن شحنات الأسلحة بين البلدين "خطيرة" و"مزعزعة للاستقرار"، وأكد مجددًا التزام الولايات المتحدة بحماية حلفائها.

وتابع كيم في مؤتمر صحفي: "في الوقت نفسه سنواصل عملنا لمواجهة أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير المشروعة الكورية الشمالية".

وعقد الاجتماع بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية زودت روسيا بشحنة كبيرة من الأسلحة، وهو ما قالت إنه يثير القلق ويشير إلى علاقة عسكرية موسعة بين البلدين.

وقال كيم جون، المبعوث النووي الكوري الجنوبي، إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون مستمر في الهوس النووي"، منددًا بالتعاون العسكري المزعوم بين موسكو وبيونغ يانغ، وواصفا إياه بأنه انتهاك "صارخ" لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.