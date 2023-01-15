مقتل 3 وإصابة 15 جرّاء انفجار ذخيرة في "بلغورود" الروسية

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 15 آخرون إثر انفجار ذخيرة نتيجة "إهمال" في التعامل مع قنبلة يدوية في منطقة "بلغورود" الروسية، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية روسية، اليوم الأحد.

وقالت وكالات أنباء رسمية إن "الانفجار وقع في مركز ثقافي تستخدمه القوات المسلحة الروسية لتخزين الذخيرة"، واستندت في التقارير عن عدد القتلى والمصابين إلى أجهزة خدمات الطوارئ المحلية.