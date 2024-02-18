إسرائيل تعتزم استدعاء سفير البرازيل إثر تصريحات رئيسه

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، أن تل أبيب ستستدعي السفير البرازيلي لتوبيخه؛ بسبب تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي انتقد بشدة أسلوب الحرب على غزة، وفقا لرويترز.

وذكر كاتس على منصة إكس: "لا أحد سيقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مضيفا أن الوزارة ستستدعي السفير، غدًا الاثنين. ولم يحدد المنشور تصريح لولا الذي كان كاتس يرد عليه.