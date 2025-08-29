وسط ترقب حذر.. رئيس البرلمان الإيراني يدعو الشعب للاستعداد للحرب

قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إن هناك احتمالاً لوقوع حرب، ولهذا يجب على إيران أن تكون قوية.

وأكد خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "يوم المسجد العالمي"، أن الاستعداد الدفاعي لا يجب أن يقتصر على القوة العسكرية بل يرتكز على قلب الشعب وتلاحمه مع الدولة.

وأشار قاليباف إلى أن التهديدات اليومية تشمل جميع الإمكانات العسكرية للولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وإسرائيل، وبعض دول المنطقة، واصفاً إسرائيل بأنها "النازية في القرن الـ 21" بسبب كراهيتها للإسلام والإنسانية.

وأضاف أن تجربة الدفاع المقدس (الحرب) ضد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أظهرت شجاعة الأجيال الجديدة، معتبراً أن المواليد من العقود الأخيرة أكثر شجاعة وحكمة من مقاتلي تلك الحقبة.

ومضى قاليباف قائلًا: "القوة الحقيقية لا تكمن فقط في الصواريخ والدفاعات، بل في قلب الشعب الذي ينبض مع إيران والإسلام"، مشدداً على ضرورة "استخدام طاقات الإيرانيين في إدارة البلاد وليس فقط خلال الانتخابات".

ولفت إلى أن 80٪ من اقتصاد البلاد تحت إدارة الدولة أو الجهات شبه الحكومية، معتبراً أن هذا أحد أسباب قصور الأداء الحكومي، إذ دعا إلى مشاركة المواطنين في السياسات الاقتصادية والإدارية.

وأكد قاليباف أن الانسجام بين السلطات الثلاث في إيران أفضل من أي وقت مضى، محذراً من أن أي محاولة للنيل من هذا التلاحم ستعطي العدو فرصة للهجوم.