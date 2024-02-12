بايدن يواجه تحديات سياسية بسبب قانون الهجرة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن معارضة الجمهوريين لمشروع قانون الهجرة، تترك الرئيس جو بايدن في مواجهة تحديات سياسية.

ووفق الصحيفة، فإنه رغم الجهود التي بذلها الحزبان الجمهوري والديمقراطي لمعالجة نظام الهجرة المعطل، إلا أن الانهيار الأخير لحزمة مجلس الشيوخ يسلط الضوء على دور الجمهوريين في عرقلة التقدم.

وأشارت أن هذه العرقلة، التي تغذيها المعارضة المحافظة اليمينية المتشددة والتي تأثرت بالرئيس السابق دونالد ترامب، تعمل على إدامة الفوضى بشأن الحلول السياسية.

وأكد الجمهوريون باستمرار على أمن الحدود وتحديات الهجرة غير الشرعية، لكنهم أحبطوا مرارا وتكرارا محاولات الحزبين لتفعيل إصلاح شامل للهجرة.

وبحسب التقرير، فإنه في المناخ السياسي الحالي، بدلاً من الانخراط بشكل بناء، يركز الجمهوريون في مجلس النواب على جهود مثل عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ما يزيد من تعقيد القضية.

ولفت إلى أنه بينما يقع اللوم في فشل حزمة مجلس الشيوخ على عاتق ترامب والجمهوريين، يواجه بايدن التداعيات السياسية.

يشار إلى أن تعامل إدارة بايدن مع قضايا الحدود جعله عرضة للانتقادات، حيث رفض الديمقراطيون المخاوف باعتبارها نتاجاً لروايات وسائل الإعلام المحافظة.

وأدى عجز بايدن عن معالجة التحديات الحدودية بشكل فعال إلى تفاقم التوترات داخل حزبه ومع حكام الولايات الحدودية.