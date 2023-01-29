هجوم حاد على حكومة نتنياهو بعد دعوات زيادة "تسليح الإسرائيليين"
أثارت دعوات داخل حكومة بنيامين نتنياهو، لزيادة تسليح الإسرائيليين، هجومًا حادًا عليها، وسط تحذيرات من انتشار جرائم إطلاق النار بين المدنيين، علاوة على إمكانية "تسرب السلاح للفلسطينيين".
واعتبر تقرير عبري، أن "دعوات تسليح الإسرائيليين، تعكس حالة الضعف التي تعيشها حكومة نتنياهو، أمام التحديات الأمنية، كما أنه سيعرّض إسرائيل للمساءلة الدولية، وسيؤدي لزيادة موجة العمليات الفردية المسلحة".
إجراءات حكومية
وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينت"، أمس السبت، زيادة عدد حاملي السلاح من خلال تسريع وتوسيع نطاق منح تراخيص الأسلحة النارية، وذلك ضمن سلسلة إجراءات لمواجهة موجة العمليات التي شهدتها إسرائيل مؤخرًا.
وسبق ذلك، مطالبة الشرطة الإسرائيلية من يملكون رخصة لحمل السلاح من الإسرائيليين، بضرورة حمله معهم، وذلك على إثر عمليتي إطلاق النار في مدينة القدس، وفق ما أوردته هيئة البث العبرية الرسمية "كان".
وقال مفوض الشرطة، يعقوب شبتاي، إنه "دعا أكثر من مرة في الماضي لحيازة رخصة سلاح شريطة أن يكون حامله قادرًا على استخدامه"، متابعًا: "في أوقات كثيرة تمكّن إسرائيليون من تحييد منفذي العمليات، ومنع وقوع هجمات خطيرة".
وفي وقت سابق، تعهد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عقب عملية القدس التي وقعت، الجمعة الماضية، بـ"العمل على تسليح كل الإسرائيليين".
وأضاف: "يجب أن نُغير قريبًا سياسة التسلح، وأن يكون هناك سلاح لدى كل إسرائيلي"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
"قرارات انهزامية"
ووصف تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، دعوات تسليح الإسرائيليين بـ"أحد أكثر القرارات الانهزامية التي يمكن أن تتخذها حكومة نتنياهو، كما أنه يمثل إشارة منها بعدم وجود ملاذ آمن في إسرائيل".
وأوضح التقرير، أن "ذلك سيؤدي لأن تسود الثقافة الغربية بشأن استخدام السلاح في إسرائيل، مما يؤدي لزيادة معدل الجرائم، وعمليات إطلاق النار بين الإسرائيليين، علاوة على إمكانية وصول تلك الأسلحة للفلسطينيين".
وأشار إلى أن "قرار حكومة نتنياهو قد يزيد فعليًا كمية الأسلحة في القدس الشرقية"، متابعًا أن "المسؤولية الأمنية تقع على الحكومة وليس الإسرائيليين، والمطلوب هو جمع الأسلحة غير المشروعة وليس إضافة أسلحة جديدة عليها".
وكان لدى إسرائيل قوانين صارمة فيما يتعلق بالحصول على ترخيص حمل سلاح، إلا أنها أجرت، العام 2018، إصلاحات بتلك القوانين، سمحت بموجبها لأكثر من مليون إسرائيلي باقتناء السلاح.
السيطرة الأمنية
وبحسب التقرير، فإن "القرار يعكس حالة اليأس والضياع التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية، وسيؤدي لفقدانها السيطرة الأمنية"، مستكملًا: "يجب على نتنياهو ووزراء حكومته تقديم خطة من شأنها تعزيز السيادة الإسرائيلية".
وبين أن "تزايد عمليات إطلاق النار الفردية في القدس والضفة الغربية يرجع لفقدان قوة الردع الإسرائيلية في تلك المناطق"، مشددًا على أن القرار يمثل "اعترافًا من حكومة نتنياهو بعدم قدرتها على توفير الأمن للإسرائيليين".
ولفت إلى أنه "بالرغم من دعوات نتنياهو للإسرائيليين بعدم أخذ القانون باليد؛ إلا أن أفعاله يمكن اعتبارها رسالة معاكسة لتلك التصريحات، وتمثل دعوة لتنفيذ عمليات انتقامية"، مستطردًا: "إذا كانت هذه الحكومة لا تحمي الإسرائيليين فمن سيفعل ذلك؟".
وتساءل التقرير: "هل تأمر حكومة نتنياهو بمجازر جماعية في إسرائيل كما يحدث في الولايات المتحدة؟"، مشيرًا إلى أن ذلك "سيعرّض إسرائيل للمساءلة أمام المجتمع الدولي بشأن بلد تنتشر فيه الأسلحة في الشوارع دون أي عائق".