هجوم حاد على حكومة نتنياهو بعد دعوات زيادة "تسليح الإسرائيليين"

أثارت دعوات داخل حكومة بنيامين نتنياهو، لزيادة تسليح الإسرائيليين، هجومًا حادًا عليها، وسط تحذيرات من انتشار جرائم إطلاق النار بين المدنيين، علاوة على إمكانية "تسرب السلاح للفلسطينيين".

واعتبر تقرير عبري، أن "دعوات تسليح الإسرائيليين، تعكس حالة الضعف التي تعيشها حكومة نتنياهو، أمام التحديات الأمنية، كما أنه سيعرّض إسرائيل للمساءلة الدولية، وسيؤدي لزيادة موجة العمليات الفردية المسلحة".

إجراءات حكومية

وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينت"، أمس السبت، زيادة عدد حاملي السلاح من خلال تسريع وتوسيع نطاق منح تراخيص الأسلحة النارية، وذلك ضمن سلسلة إجراءات لمواجهة موجة العمليات التي شهدتها إسرائيل مؤخرًا.

وسبق ذلك، مطالبة الشرطة الإسرائيلية من يملكون رخصة لحمل السلاح من الإسرائيليين، بضرورة حمله معهم، وذلك على إثر عمليتي إطلاق النار في مدينة القدس، وفق ما أوردته هيئة البث العبرية الرسمية "كان".

وقال مفوض الشرطة، يعقوب شبتاي، إنه "دعا أكثر من مرة في الماضي لحيازة رخصة سلاح شريطة أن يكون حامله قادرًا على استخدامه"، متابعًا: "في أوقات كثيرة تمكّن إسرائيليون من تحييد منفذي العمليات، ومنع وقوع هجمات خطيرة".

وفي وقت سابق، تعهد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عقب عملية القدس التي وقعت، الجمعة الماضية، بـ"العمل على تسليح كل الإسرائيليين".

وأضاف: "يجب أن نُغير قريبًا سياسة التسلح، وأن يكون هناك سلاح لدى كل إسرائيلي"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.