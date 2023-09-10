ماكرون: إعلان قمة مجموعة العشرين لا يمثل نصرا دبلوماسيا لروسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن مجموعة العشرين، التي تأسست لحل القضايا الاقتصادية الدولية، ليست بالضرورة المكان المناسب لتوقع تحقيق تقدم دبلوماسي بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن إعلان مجموعة العشرين لا يمثل نصرًا دبلوماسيًّا لروسيا التي خرجت من القمة منعزلة.

وفي شأن آخر، قال ماكرون إنه إذا اضطرت فرنسا لإعادة نشر قوات في النيجر فإنها لن تفعل ذلك إلا بالتنسيق مع الرئيس الذي أطيح به في انقلاب محمد بازوم.