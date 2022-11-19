المسنون يسيطرون على المشهد السياسي في أمريكا

ركز تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية على تصدر المسنين للمشهد السياسي في الولايات المتحدة، بمناسبة بلوغ الرئيس الديمقراطي جو بايدن الثمانين غدا الأحد.

وقالت الوكالة إن بلوغ بايدن سنّ الثمانين، الأحد، لا يبدو أمرًا غير مألوف في صفوف طبقة سياسية أمريكية تندر فيها الوجوه الشابة إلى حد تسميتها بسلطة المسنين.

وتبلغ رئيسة مجلس النواب المنتهية ولايتها نانسي بيلوسي 82 عامًا. وفي مجلس الشيوخ لا تقل الأعمار عن ذلك إلى حد كبير، إذ يحتفل زعيم الأكثرية الديمقراطية تشاك شومر قريباً بعيد ميلاده الثاني والسبعين. ويبلغ زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل 80 عاماً.

ولكن قد تصل بعض الوجوه الشابة نسبيًا، فقد عدلت نانسي بيلوسي، الخميس، عن الترشح لولاية جديدة كرئيسة لمجلس النواب، قائلة إنها تريد إفساح المجال "لجيل جديد". وكذلك فعل الزعيمان الديمقراطيان في مجلس النواب جيمس كليبرن (82 عاماً) وستيني هوير (83 عامًا).

ولكن لم يختر أحد آخر التخلي عن مقعده.

ويبدو حكيم جيفريز، الذي يُرجح أن يخلف بيلوسي، شاباً في صفوف الكونغرس ويبلغ 52 عامًا، وهو أصغر من بعض زملائه بنحو 35 عاماً، ومنهم الجمهوري تشاك غراسلي البالغ 89 عاماً، والذي فاز للتو بولاية ثامنة في مجلس الشيوخ، وقد بدأ حياته السياسية في العام 1959 في عهد الرئيس الراحل دوايت أيزنهاور.