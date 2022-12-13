داعش يتبنى هجوما استهدف فندقا يرتاده صينيون في كابول

أعلن تنظيم داعش في حساب منسوب له على تطبيق تليغرام، يوم الإثنين، مسؤوليته عن هجوم استهدف فندقا يقع وسط كابول، يرتاده رجال أعمال صينيون وغربيون.

وكان متحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان قد قال إن قوات الأمن قتلت 3 مهاجمين على الأقل بعد أن فتح مسلحون النار داخل الفندق.

وقال سكان منطقة "شهرنو" وسط كابول إن إطلاق النار استمر في المنطقة عقب انفجار قوي.

وذكرت منظمة "اميرجينسي" غير الحكومية المشرفة على المشفى الذي تم نقل الضحايا إليه، عبر تويتر، أن الهجوم الذي استهدف فندقاً يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية كابول، الاثنين، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وأشارت المنظمة إلى أنها "استقبلت21 جريحًا، وأن 3 منهم كانوا قد فارقوا الحياة" عند وصولهم إلى المستشفى، دون أن تحدد ما إذا كانوا من المهاجمين أم لا.