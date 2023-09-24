بعد أن أكملت مهامها.. وصول الفرقاطة "الأميرال غورشكوف"

وصلت فرقاطة الأسطول الشمالي للبحرية الروسية "الأميرال غورشكوف" إلى سيفيرومورسك، بعد أن أكملت مهام الحملة التي استمرت 261 يومًا بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت الدفاع الروسية، أنه للمرة الأولى قامت سفينة روسية تحمل أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بمهام قبالة سواحل أفريقيا، في البحر الهندي والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك في غرب المحيط الأطلسي.

وبدأت الحملة في الـ4 من يناير/ كانون الثاني، إذ سافر "أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" أكثر من 50 ألف ميل بحري، ونجح طاقم الفرقاطة في أداء مهام التدريبات البحرية بالتعاون مع بحارة القوات البحرية للدول الأجنبية.