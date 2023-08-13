بين إرسال وفد والتلويح بالقوة.. "إيكواس" تبحث عن سبل للتعامل مع انقلابيي النيجر

وقال المتحدث باسم برلمان المجموعة، إنه على الرغم من أن البرلمان لم يتخذ قرارات حازمة أمس، فقد شكل لجنة تعتزم لقاء الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية لإيكواس، للحصول على إذنه للتوجه إلى النيجر.

ورفض قادة الانقلاب بزعامة الجنرال عبد الرحمن تياني الجهود الدبلوماسية السابقة التي تضطلع بها إيكواس والولايات المتحدة وأطراف أخرى؛ ما يزيد المخاوف من شبح صراع جديد في منطقة الساحل الفقيرة بغرب أفريقيا، التي تعاني بالفعل من تمرد إسلاميين متشددين أدى إلى سقوط قتلى.

وفي ظل تعثر الجهود الدبلوماسية، قامت المجموعة بتفعيل قوة عسكرية احتياطية تقول إنها ستنتشر كملاذ أخير إذا أخفقت المحادثات.

ولا تقتصر المخاوف على مصير النيجر، وهي من الدول الرئيسة في إنتاج اليورانيوم وحليفة رئيسة للغرب في الحرب على المتشددين الإسلاميين، إذ إن هناك مخاوف أيضًا على نفوذ القوى العالمية المتنافسة ذات المصالح الإستراتيجية في المنطقة.