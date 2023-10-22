صحيفة: الولايات المتحدة تعتزم التعامل مع المجلس العسكري في النيجر

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الأحد، عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة ستقيم علاقات مع الحكومة العسكرية الجديدة في النيجر، في اعتراف بأن الانقلاب الذي وقع هناك في يوليو/ تموز أمر واقع.

ونقلت الصحيفة عن جود ديفيرمونت مسؤول الشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله "إننا نتعامل مع المنطقة بطرق تتفق مع قوانيننا حتى نتمكن من الاستمرار في ضمان أن تكون المنطقة آمنة".

وكانت النيجر قد شهدت انقلاباً عسكرياً في 26 يوليو/ تموز الماضي، حيث تمت الإطاحة بالرئيس محمد بازوم من قبل قوات الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبدالرحمن تياني، في ثالث انقلاب في المنطقة منذ عدة سنوات بعد استيلاء عسكريين على السلطة في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين.