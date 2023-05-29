خامنئي يرحب بتحسين العلاقات مع مصر

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الإثنين، عن الزعيم الأعلى علي خامنئي قوله خلال لقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، إن طهران ترحب بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وظلت العلاقات مشحونة بين القاهرة وطهران في أغلب الأحيان خلال العقود الماضية، على الرغم من أن البلدين حافظا على الاتصالات الدبلوماسية.