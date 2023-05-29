خامنئي يرحب بتحسين العلاقات مع مصر

خامنئي يرحب بتحسين العلاقات مع مصر

رويترز
رويترز

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الإثنين، عن الزعيم الأعلى علي خامنئي قوله خلال لقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، إن طهران ترحب بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وظلت العلاقات مشحونة بين القاهرة وطهران في أغلب الأحيان خلال العقود الماضية، على الرغم من أن البلدين حافظا على الاتصالات الدبلوماسية.

خامنئي يرحب بتحسين العلاقات مع مصر
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وجاءت تصريحات خامنئي في الوقت الذي تتخذ فيه دول بالشرق الأوسط من بينها مصر، خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة.

وفي مارس/ آذار، وضعت السعودية وإيران حدًا لسنوات من العداء واتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.

مصر
إيران

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