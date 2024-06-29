موقع تقني: أوكرانيا تُطور طائرات مسيَّرة تتعرف على زي الجيش الروسي

طورت شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الأوكرانية طائرة مسيَّرة تعمل بالذكاء الاصطناعي، قادرة على التعرف على الأهداف والاشتباك معها بناءً على إشارات بصرية، مثل (الزي العسكري الروسي).

وبحسب تقرير نشره موقع "Interesting Engineering" الأمريكي، فإنه يمكن لهذه الطائرات المصممة للعمل في أسراب، التواصل مع بعضها البعض لاتخاذ قرارات سريعة ومستقلة. ومع ذلك، ولمنع حوادث النيران الصديقة، على المشغل البشري أن يأذن بأي عمل مميت.