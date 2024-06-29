موقع تقني: أوكرانيا تُطور طائرات مسيَّرة تتعرف على زي الجيش الروسي

موقع تقني: أوكرانيا تُطور طائرات مسيَّرة تتعرف على زي الجيش الروسي
طورت شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الأوكرانية طائرة مسيَّرة تعمل بالذكاء الاصطناعي، قادرة على التعرف على الأهداف والاشتباك معها بناءً على إشارات بصرية، مثل (الزي العسكري الروسي).
وبحسب تقرير نشره موقع "Interesting Engineering" الأمريكي، فإنه يمكن لهذه الطائرات المصممة للعمل في أسراب، التواصل مع بعضها البعض لاتخاذ قرارات سريعة ومستقلة. ومع ذلك، ولمنع حوادث النيران الصديقة، على المشغل البشري أن يأذن بأي عمل مميت.
ولفت سيرهي كوبرينكو، مؤسس الشركة الناشئة، إلى أن مهمتهم الأساسية هي جعل الروبوتات تتولّى القتال وليس البشر. وتؤكد هذه الفلسفة استثمار أوكرانيا الكبير في الشركات المستقلة بهدف اكتساب ميزة إستراتيجية على القوات الروسية مع تقليل الخسائر العسكرية.
وأوضح أنه بصرف النظر عن قدرتها على الاشتباك المميت، يمكن لهذه الطائرات المسيَّرة المتقدمة القيام بأدوار تقليدية مثل الاستطلاع، وجمع المعلومات الاستخبارية بسرعات تتجاوز القدرات البشرية. ومن المتوقع أن توفر هذه الوظيفة المتعددة الأوجه لأوكرانيا ميزة كبيرة في ساحة المعركة ضد القوات الروسية.