رئيس الأركان الأمريكي يحذر إيران من التورط في أزمة إسرائيل

حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون إيران، من مغبة التورط في الأزمة في إسرائيل، وقال إنه لا يريد أن تتسع رقعة الصراع.

وعندما سُئل عن رسالته إلى إيران، رد براون، الاثنين: "عدم التدخل".

وأضاف لمجموعة صغيرة من الصحفيين المسافرين معه إلى بروكسل "نريد أن نبعث برسالة قوية للغاية. لا نريد أن يتسع هذا الأمر والمهم أن تعي إيران هذه الرسالة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية كشفت أن براون تحدث الاثنين مع رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي.

وقالت الوزارة إنهما "ناقشا هجوم حماس والخطوات اللازمة لتعزيز الموقف العسكري الأمريكي في المنطقة".