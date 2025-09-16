بوتين: 100 ألف عسكري يشاركون في المناورات الروسية-البيلاروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن 100 ألف عسكري يشاركون في مناورات "زاباد 2025" المشتركة بين روسيا وبيلاروس، والتي تثير قلق أوكرانيا والأوروبيين.

وتشارك في المناورات التي بدأت الجمعة ومن المقرر أن تختتم الثلاثاء، وحدات من إيران والهند، بالإضافة إلى دول آسيوية وإفريقية، بحسب وكالات أنباء روسية.

وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون العام الروسي: "اليوم نجري الجزء الأخير من مناورة زاباد 2025 الاستراتيجية"، مشيرا إلى أنها "تُجرى في 41 ميدان اختبار وبمشاركة 100 ألف عسكري. يتم وسيتمّ استخدام نحو 10 آلاف نظام سلاح وتجهيزات عسكرية".

وظهر بوتين في ميدان "مولينو" للتدريب في منطقة نيجني نوفغورود الروسية، في تنقل نادر، مرتديا زيا عسكريا وبجانبه وزير دفاعه أندريه بيلوسوف وأعضاء من هيئة الأركان العامة.

وأضاف الرئيس الروسي أن هدف المناورات هو "وضع كل العناصر الضرورية للدفاع المطلق عن السيادة والسلامة الإقليمية والحماية من أي عدوان" للتحالف بين روسيا وبيلاروسيا.

وقد جرت بعض التدريبات في بيلاروسيا، الدولة المجاورة للاتحاد الأوروبي، تحت أنظار جيرانها القلقين مثل بولندا ودول البلطيق التي اتخذت تدابير أمنية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن "زاباد 2025" تشمل إلى جانب المكونات التقليدية للجيش، "الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة" و"وسائل الحرب الإلكترونية" مع الأخذ في الاعتبار "الخبرة المكتسبة" على الجبهة الأوكرانية.

وتتدرب القوات المشاركة على "صد عدوان عسكري واسع النطاق" على "ثلاث جبهات وفي المنطقة القطبية" الشمالية.

وفي إطار المناورات، من المقرر أن تطلق فرقاطة روسية الثلاثاء صاروخ كروز فرط صوتي من طراز "تسيركون" الذي ينتمي إلى عائلة الأسلحة الجديدة التي طورتها موسكو في السنوات الأخيرة.

وبحسب مينسك، يحضر التدريبات ممثلون عن نحو 20 دولة، منها الولايات المتحدة والمجر وتركيا الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتشارك في المناورات، بدرجات متفاوتة، وحدات عسكرية من بنغلادش وبيلاروسيا والهند وإيران وبوركينا فاسو والكونغو ومالي، بحسب موسكو.