مسلحون يقتلون 13 تلميذًا في نيجيريا

قتل مسلحون من عصابات إجرامية 13 تلميذًا من مدرسة إسلامية، خلال مراسم للاحتفال بذكرى المولد النبوي، بولاية كاتسينا في شمال غرب نيجيريا، وفق قول مسؤول محلي، اليوم الثلاثاء.

وتعد كاتسينا واحدة من عدة ولايات في شمال غرب ووسط نيجيريا ترهبها عصابات إجرامية، تعرف محليًا باسم قطاع الطرق، الذين يهاجمون القرى ويقتلون ويخطفون السكان، ويحرقون المنازل بعد نهبها.

وتشن العصابات هجماتها انطلاقًا من مخيمات في غابات شاسعة تعبر ولايات زمفرة وكاتسينا وكادونا والنيجر، وعُرفت بعمليات خطف عدد كبير من طلبة المدارس في الأعوام الأخيرة.

والأحد الماضي، اقتحم عدد من المسلحين على متن دراجات نارية قرية كوسا في منطقة موساوا، بحوالي الساعة (21,30 ت غ)، حيث فتحوا النار على التلاميذ الذين كانوا يحتفلون بعيد المولد وسط القرية، بحسب المسؤول السياسي عن منطقة موساوا، حبيب عبدالقادر.

وقال عبدالقادر، إن "قطاع الطرق فتحوا النار على تجمع للتلامذة خلال جلسة التلاوة وقتلوا 13 منهم وأصابوا 20 بجروح".

وأضاف أن خمسة من المصابين يتلقون العلاج بمستشفى في موساوا، بينما تم نقل 15 مصابًا اعتبرت جروحهم خطيرة إلى منشأة طبية أكبر في عاصمة الولاية كاتسينا، على بعد 100 كلم.

وأفاد "انتشرت لجان الأمن الأهلية في القرية، وواجه عناصرها قطاع الطرق، وأجبروهم على الفرار إلى الغابة".

وأكد عبدالقادر أن وصول عناصر اللجان الشعبية منع المهاجمين من خطف تلاميذ آخرين خلال الاحتفالات.