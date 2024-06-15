عقب مهاجمته فرنسا.. غالانت يضع نفسه في مرمى الانتقادات

وضع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نفسه في مرمى سهام الانتقادات من جانب مصادر رفيعة بوزارة الخارجية، حين عاب على باريس انتهاج سياسات معادية لبلاده.

مسؤولون بوزارة الخارجية الإسرائيلية أخبروا قناة "الآن 14" العبرية، أنهم يتحفظون على هجوم غالانت على باريس، وأن ما صدر عنه "ليس صحيحًا ولا في محله".

وكان غالانت كتب عبر حسابه على منصة (X) الجمعة، أنه "في الوقت الذي نخوض حربًا عادلة؛ دفاعًا عن شعبنا، تتبنى فرنسا سياسات معادية لإسرائيل".

كما استبعد الانضمام إلى مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون، لتشكيل مجموعة عمل تضم واشنطن وباريس وتل أبيب لمحاولة حل الأزمة مع لبنان.