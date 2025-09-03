إيران.. تصعيد بين البرلمان والحكومة بسبب "معاهدة الانتشار النووي"

شهدت الساحة السياسية الإيرانية، اليوم الأربعاء، جدلاً متصاعداً حول مستقبل التزام طهران بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، في ظل ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية لتفعيل "آلية الزناد" وإعادة العقوبات الأممية على إيران.

وخلال جلسة علنية للبرلمان الإيراني، صباح اليوم، طالب 60 نائباً الحكومة بالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي، رافضين أي عودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هذه المطالبة جاءت عبر مذكرة رسمية تلاها النائب محمد رضا أحمدي ممثل مدينة رشت شمال إيران بالاشتراك مع 59 نائباً آخر، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "مهر".

وقالت الوكالة، إن "أعضاء البرلمان استضافوا اليوم وزير الخارجية عباس عراقجي وبحثوا معه الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي"، مشيرة إلى أن "60 نائباً وجهوا انتقادات إلى عراقجي الذي قال في وقت سابق إن طهران لا تعتزم الخروج من هذه المعاهدة".

وأكد عراقجي في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن طهران "لا تعتزم في الوقت الراهن الانسحاب من المعاهدة"، مشيراً إلى أن إيران رغم العقوبات واغتيال علمائها النوويين والهجمات التخريبية، "ظلت ملتزمة بالمعاهدة".

وأضاف عراقجي أن "التهديد بالعقوبات لا يخدم الدبلوماسية"، داعياً أوروبا إلى إثبات استقلالها وحيادها عبر إدانة "الاعتداءات الإسرائيلية والهجمات الأمريكية ضد المنشآت الإيرانية".

ومن جانبه، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في حديث لوكالة "شينخوا" الصينية، على أن "إيران لن ترضخ أبداً للمطالب غير القانونية للدول التي تسعى لتفعيل آلية الزناد".

وأضاف أن "الولايات المتحدة بخروجها الأحادي من الاتفاق النووي عام 2018 خانت الدبلوماسية، فيما لم تلتزم الدول الأوروبية الثلاث بتعهداتها، وبالتالي فهي لا تملك الحق في اللجوء إلى آليات فض النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي".

وأشار بقائي إلى أن هذه الدول "عملت وفق إملاءات أمريكية بحتة، وهو ما أضر بمصداقيتها كأطراف مفاوضة"، مؤكداً أن "إيران ستواصل الاستفادة من شراكتها الاستراتيجية مع الصين" لمواجهة الضغوط الغربية.

هذا الجدل يعكس التباين بين موقف البرلمان الذي يلوّح بخطوة الانسحاب من المعاهدة، وموقف الحكومة التي تفضل حتى الآن البقاء في المعاهدة مع التمسك بحقوقها القانونية، وسط تصاعد التوترات مع واشنطن وحلفائها الأوروبيين.