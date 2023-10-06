هل تحتاج أمريكا إلى تعزيز ترسانتها النووية لردع روسيا والصين؟

مشكلتان منفصلتان

وما يزيد الأمر تعقيدا على ما ذكرت المجلة، هو "أن الولايات المتحدة كانت وعلى مدار أكثر من 60 عاما، تنظر إلى الصين وروسيا باعتبارهما "مشكلتين منفصلتين إلى حد كبير" عندما يتعلق الأمر بردعهما. أما اليوم فقد أدى التقارب المتزايد بين بكين وموسكو، فضلاً عن خطر وقوع تصادم بين إحداهما والولايات المتحدة، إلى زيادة التحدي المتمثل في ردع كليهما في آن معا".

ونقلت "فورين أفيرز" عن محللين سياسيين قولهم: "إن الولايات المتحدة ستواجه مخاطر جديدة ومثيرة للقلق ويجب عليها اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من هذه المخاطر".

في هذا الصدد، قال أندرو كريبينيفتش وهو زميل بارز في معهد هدسون الأمريكي: "إن الصين تبشر بتحول نموذجي نحو شيء أقل استقرارا: نظام نووي ثلاثي الأقطاب"، فيما وصف آخرون العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا والصين بأنها "مشكلة ثلاثية الأجسام" وهو تعبير فيزيائي يشير إلى أن التفاعلات بين جسمين مألوفة ومنتظمة ولكن تفاعلات الأجسام الثلاثة فوضوية ولا يمكن التنبؤ بها.

وتابعت المجلة: "في وقت سابق من هذا العام، أصدر مختبر لورانس ليفرمور الوطني الممول فدراليا في كاليفورنيا تقريرا كتبه خبراء نوويون رفيعو المستوى، يتمتع العديد منهم بخبرة واسعة في الحكومة الأمريكية، وخلصوا إلى أن الردع الكافي عند مواجهة نظيرين نوويين يتطلب من الولايات المتحدة نشر قوة نووية أكبر بكثير".

وأشارت المجلة إلى أن فرانكلين ميللر، وهو أحد مسؤولي الأمن القومي الأمريكي من المتقاعدين، زعم أن قوة الردع النووي هذه ينبغي أن تضم بين 3000 إلى 3500 رأس حربي منتشر، مقارنة بنحو 1550 رأسا حربيا تمتلكها الولايات المتحدة حاليا.

مخاطر مبالغ فيها

واعتبرت "فورين أفيرز"، أن "المخاطر التي يفرضها وجود نظيرين نوويين مبالغ فيها إلى حد كبير، ورغم أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتحديث ترسانتها النووية تشكل استثماراً معقولاً، إلا أن زيادة الحجم الإجمالي لترسانتها النووية أو تطوير قدرات نووية جديدة لن يكون استثماراً معقولا".

كما اعتبرت "أن مثل هذه التحركات لن تؤدي إلى تعزيز قدرة البلاد على ردع كل من روسيا والصين في ظل السيناريوهات الأكثر إلحاحا، حتى لو شنت روسيا والصين ضربات نووية متزامنة واسعة النطاق على القوات النووية الأمريكية، فستكون الولايات المتحدة قادرة على استخدام أسلحتها النووية المتبقية لإلحاق أضرار جسيمة بكلا البلدين؛ وسوف يعاني كل طرف من الضرر بشكل أساسي كما لو كان خصما منفردا للولايات المتحدة".

وأضافت: "أن امتلاك الصين لقوة نووية كبيرة وعالية القدرة يمكن أن يخلق مخاطر جيوسياسية جديدة، ولكن التعامل مع هذه المخاطر لا يتم من خلال توسيع الترسانة النووية الأمريكية"، مشيرة إلى "أن توسيع الترسانة النووية الأمريكية كرد على وجود خصمين نوويين مرتبطين، من شأنه أن يؤدي إلى عدم تعزيز أمن الولايات المتحدة".

ووفق المجلة، "تتضمن الاستراتيجية النووية الأمريكية حاليًا خيار توجيه ضربة وقائية للقوات النووية للعدو قبل إطلاق هذه الأسلحة وإلحاق الضرر بالولايات المتحدة. ويولد هذا النهج متطلبات قوة أكبر بكثير عند مواجهة نظيرين نوويين بدلاً من واحد فقط".

وقالت: "إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح ثلاثي من شأنه أن يحول موارد البلاد بعيدا عن الاحتياجات الدفاعية الأخرى، ويؤدي إلى تفاقم التوترات مع الصين وروسيا، مما يزيد من خطر حدوث أزمة أو صراع قد يتحول إلى صراع نووي. وفي هذا السيناريو، قد تتجاوز بكين أو موسكو العتبة النووية مدفوعة بمخاوف من أن الولايات المتحدة كانت تخطط لمهاجمة قواتها".

وأضافت: "يكمن الجدل حول الاستراتيجية النووية في جذور الخلاف حول المخاطر التي يشكلها نظيران نوويان، وخلافاً للاستراتيجية التي تركز على استهداف القوات النووية للخصم، فإن سياسة الردع النووي تؤكد أن خصمين نوويين مرتبطين معا لا يشكلان تحديا أعظم من وجود خصم نووي واحد".

وتابعت المجلة: "طالما احتفظت الولايات المتحدة بقوة نووية قادرة على البقاء وكبيرة بالقدر الكافي لإلحاق أضرار كارثية بكل من الصين وروسيا، فإنها لن تحتاج إلى زيادة تلك القوة"، معتبرة أنه "إذا أرادت إدارة بايدن تحقيق هدفها المعلن المتمثل في منع سباق تسلح جديد، فسوف تحتاج إلى إعادة التفكير في الاستراتيجية النووية الأمريكية وتنفيذ تغييرات جوهرية فيها، ذلك أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى زيادة احتمالات حدوث سباق تسلح وحتى وقوع كارثة حرب نووية".