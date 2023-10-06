هل تحتاج أمريكا إلى تعزيز ترسانتها النووية لردع روسيا والصين؟
قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية في تقرير لها اليوم الخميس، إن العامل الرئيس من وجهة نظر المدافعين عن توسيع الولايات المتحدة لترسانتها النووية، يتعلق بالأمن القومي نفسه، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد وللمرة الأولى، قوتين نوويتين في آن، وهما الصين وروسيا.
وبهذا الخصوص، أشارت الصحيفة إلى رد صريح على وجهة النظر تلك، جاء في خطاب ألقاه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وأكد فيه صراحة عدم وجود نية لدى الرئيس جو بايدن لإطلاق سباق تسلح نووي مضاد، مثلما أكد أن بلاده لا تحتاج إلى زيادة قواتها النووية لتتجاوز العدد الإجمالي لمنافسيها من أجل ردعهم بنجاح.
وتحدثت المجلة في تقريرها، عن توسيع الصين لترسانتها النووية بشكل سريع، لافتة إلى أنها تعمل على إضافة رؤوس حربية متعددة إلى صواريخها الباليستية العابرة للقارات، ونشر صواريخ جديدة أطول مدى على غواصاتها النووية، ما يجعل من بكين قوة نووية هائلة تمتلك قدرات انتقامية للرد على أعدائها، والتي تعرف باسم "قدرة التدمير المؤكدة" في قاموس الاستراتيجية النووية.
ووفق المجلة، "تمتلك روسيا أيضا قوة نووية ضخمة ومتنوعة تعمل على تحديثها حالياً، من خلال تطوير أنظمة توصيل جديدة، مثل الطائرات بدون طيار تحت الماء والتي تعمل بالطاقة النووية والمسلحة نوويا".
مشكلتان منفصلتان
وما يزيد الأمر تعقيدا على ما ذكرت المجلة، هو "أن الولايات المتحدة كانت وعلى مدار أكثر من 60 عاما، تنظر إلى الصين وروسيا باعتبارهما "مشكلتين منفصلتين إلى حد كبير" عندما يتعلق الأمر بردعهما. أما اليوم فقد أدى التقارب المتزايد بين بكين وموسكو، فضلاً عن خطر وقوع تصادم بين إحداهما والولايات المتحدة، إلى زيادة التحدي المتمثل في ردع كليهما في آن معا".
ونقلت "فورين أفيرز" عن محللين سياسيين قولهم: "إن الولايات المتحدة ستواجه مخاطر جديدة ومثيرة للقلق ويجب عليها اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من هذه المخاطر".
في هذا الصدد، قال أندرو كريبينيفتش وهو زميل بارز في معهد هدسون الأمريكي: "إن الصين تبشر بتحول نموذجي نحو شيء أقل استقرارا: نظام نووي ثلاثي الأقطاب"، فيما وصف آخرون العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا والصين بأنها "مشكلة ثلاثية الأجسام" وهو تعبير فيزيائي يشير إلى أن التفاعلات بين جسمين مألوفة ومنتظمة ولكن تفاعلات الأجسام الثلاثة فوضوية ولا يمكن التنبؤ بها.
وتابعت المجلة: "في وقت سابق من هذا العام، أصدر مختبر لورانس ليفرمور الوطني الممول فدراليا في كاليفورنيا تقريرا كتبه خبراء نوويون رفيعو المستوى، يتمتع العديد منهم بخبرة واسعة في الحكومة الأمريكية، وخلصوا إلى أن الردع الكافي عند مواجهة نظيرين نوويين يتطلب من الولايات المتحدة نشر قوة نووية أكبر بكثير".
وأشارت المجلة إلى أن فرانكلين ميللر، وهو أحد مسؤولي الأمن القومي الأمريكي من المتقاعدين، زعم أن قوة الردع النووي هذه ينبغي أن تضم بين 3000 إلى 3500 رأس حربي منتشر، مقارنة بنحو 1550 رأسا حربيا تمتلكها الولايات المتحدة حاليا.
مخاطر مبالغ فيها
واعتبرت "فورين أفيرز"، أن "المخاطر التي يفرضها وجود نظيرين نوويين مبالغ فيها إلى حد كبير، ورغم أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتحديث ترسانتها النووية تشكل استثماراً معقولاً، إلا أن زيادة الحجم الإجمالي لترسانتها النووية أو تطوير قدرات نووية جديدة لن يكون استثماراً معقولا".
كما اعتبرت "أن مثل هذه التحركات لن تؤدي إلى تعزيز قدرة البلاد على ردع كل من روسيا والصين في ظل السيناريوهات الأكثر إلحاحا، حتى لو شنت روسيا والصين ضربات نووية متزامنة واسعة النطاق على القوات النووية الأمريكية، فستكون الولايات المتحدة قادرة على استخدام أسلحتها النووية المتبقية لإلحاق أضرار جسيمة بكلا البلدين؛ وسوف يعاني كل طرف من الضرر بشكل أساسي كما لو كان خصما منفردا للولايات المتحدة".
وأضافت: "أن امتلاك الصين لقوة نووية كبيرة وعالية القدرة يمكن أن يخلق مخاطر جيوسياسية جديدة، ولكن التعامل مع هذه المخاطر لا يتم من خلال توسيع الترسانة النووية الأمريكية"، مشيرة إلى "أن توسيع الترسانة النووية الأمريكية كرد على وجود خصمين نوويين مرتبطين، من شأنه أن يؤدي إلى عدم تعزيز أمن الولايات المتحدة".
ووفق المجلة، "تتضمن الاستراتيجية النووية الأمريكية حاليًا خيار توجيه ضربة وقائية للقوات النووية للعدو قبل إطلاق هذه الأسلحة وإلحاق الضرر بالولايات المتحدة. ويولد هذا النهج متطلبات قوة أكبر بكثير عند مواجهة نظيرين نوويين بدلاً من واحد فقط".
وقالت: "إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح ثلاثي من شأنه أن يحول موارد البلاد بعيدا عن الاحتياجات الدفاعية الأخرى، ويؤدي إلى تفاقم التوترات مع الصين وروسيا، مما يزيد من خطر حدوث أزمة أو صراع قد يتحول إلى صراع نووي. وفي هذا السيناريو، قد تتجاوز بكين أو موسكو العتبة النووية مدفوعة بمخاوف من أن الولايات المتحدة كانت تخطط لمهاجمة قواتها".
وأضافت: "يكمن الجدل حول الاستراتيجية النووية في جذور الخلاف حول المخاطر التي يشكلها نظيران نوويان، وخلافاً للاستراتيجية التي تركز على استهداف القوات النووية للخصم، فإن سياسة الردع النووي تؤكد أن خصمين نوويين مرتبطين معا لا يشكلان تحديا أعظم من وجود خصم نووي واحد".
وتابعت المجلة: "طالما احتفظت الولايات المتحدة بقوة نووية قادرة على البقاء وكبيرة بالقدر الكافي لإلحاق أضرار كارثية بكل من الصين وروسيا، فإنها لن تحتاج إلى زيادة تلك القوة"، معتبرة أنه "إذا أرادت إدارة بايدن تحقيق هدفها المعلن المتمثل في منع سباق تسلح جديد، فسوف تحتاج إلى إعادة التفكير في الاستراتيجية النووية الأمريكية وتنفيذ تغييرات جوهرية فيها، ذلك أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى زيادة احتمالات حدوث سباق تسلح وحتى وقوع كارثة حرب نووية".
إنهاء أي صراع بأقل ضرر
وقالت "فورين أفيرز": "إن الجدل الدائر حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تخطط لاستهداف القوات النووية لخصمها والبنية التحتية للقيادة والسيطرة الخاصة بها - وهو النهج المعروف باسم "استهداف القوة المضادة"، قديم قدم العصر النووي نفسه تقريبًا، ورغم أن المسؤولين كثيرا ما يصورون الاستراتيجية النووية الأمريكية على أنها مصممة لردع الخصم من خلال التهديد بتدميره، إلا أن الولايات المتحدة تهدف منذ فترة طويلة إلى الحد من الضرر الذي قد تتكبده في حرب نووية من خلال الحفاظ على الرؤوس النووية التي تمتلكها للرد على مثل هذه التهديدات".
وذكّرت المجلة بإعلان وزارة الدفاع الأمريكية في عام 2013، أن "الولايات المتحدة ستحتفظ بقدرات كبيرة في القوة المضادة ضد الخصوم المحتملين، وفي الآونة الأخيرة، أعلنت سلسلة من تقارير وزارة الدفاع صراحة أن الولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء أي صراع بأقل مستوى ممكن من الضرر".
وترى المجلة، "أن المشكلة الأساسية في استراتيجية القوة المضادة، هي جدوى هذه الاستراتيجية ذاتها، فالهجمات الاستباقية الأمريكية على القوات النووية للعدو لن تكون على الأرجح فعالة بما يكفي للحد بشكل ملموس من الضرر الذي يمكن أن يلحقه نظير نووي. وبعبارة أخرى، فإن الخصم الذي يمكنه تفجير بين 50 إلى 100 رأس حربي على المدن والبنية التحتية الأمريكية، يمكن أن يحدث ما يكفي من الضرر لتدمير الولايات المتحدة كمجتمع فعال".
وقالت: "إن التحديث النووي للصين، بما في ذلك قيامها بزيادة حجم قواتها وقدرتها على البقاء، والتقدم الذي حققته في مجال تطوير نظام القيادة والسيطرة النووي، سيضمن لها الحصول على القوة المضادة، حتى بعد وقوع هجوم أمريكي مضاد واسع النطاق، وهي القدرة التي لطالما امتلكت روسيا مثلها".
وفي السنوات الأخيرة، شكك العديد من المحللين في هذا الاستنتاج المتشائم حول جدوى استراتيجية القوة المضادة، بحجة أن التطورات التكنولوجية تجعل الترسانات النووية في جميع أنحاء العالم أكثر عرضة للخطر، وفق المجلة التي أشارت إلى أن هؤلاء المحللين، يرون أن استجابة الصين لن تكون فعالة بما يكفي لتعويض قدرات الحد من الضرر الأمريكية.
واعتبرت المجلة، "أن هذا المنطق ليس مقنعا، ففيما قد تعمل بعض التطورات التكنولوجية التي تمتلكها الصين وروسيا على تحسين قدرتهما بتحديد الأهداف وضربها لدى القوة النووية الخصم، إلا أنه من المرجح أن يستجيب الخصوم لمثل هذه التطورات وفي هذه المنافسة بين الفعل ورد الفعل، ويكاد يكون من المؤكد أن هؤلاء الخصوم سيهزمون تقنيات تمكين القوة المضادة من خلال نشر شراك خداعية صاروخية، وصواريخ خفية يمكنها تجنب كشف الرادار، ومعدات فضائية".
ووفق المجلة، "نظرا لالتزام الصين بامتلاك قدرة تدميرية مؤكدة، فينبغي على الولايات المتحدة أن تتوقع من الصين الرد بفعالية، وفيما قد تكون روسيا أفقر من الصين، إلا أنه من المرجح أن تلعب قواتها النووية دورا أكبر في التعويض عن ضعفها التقليدي في المستقبل، كما أن موسكو أيضاً قادرة على ضمان بقائها".
واعتبرت "أن لا جدوى من نهج القوة المضادة، وأن البديل المنطقي لها هو استراتيجية الردع المصممة لإقناع الخصوم بعدم مهاجمة الولايات المتحدة أو حلفائها من خلال التهديد بإلحاق الضرر أو التدمير الكامل للخصم ولبنيته التحتية. وبموجب هذه السياسة، فلن تخطط واشنطن لمهاجمة القوات النووية للعدو لأن القيام بذلك لن يحمي الولايات المتحدة بشكل مُجد".
وبدلا من ذلك، تضيف المجلة: "فستستهدف واشنطن البنية التحتية الاقتصادية والصناعية لخصمها، بما في ذلك أنظمة الطاقة والاتصالات والموانئ ونقاط النقل. ولا ينبغي لهذه الاستراتيجية أن تتكون من تهديد فردي بشن هجوم شامل".
الحجم النسبي للقوات النووية
وخلصت "فورين أفيرز" إلى "أنه ووفقا لهذا المنطق البديل، فإن الحجم النسبي للقوات النووية لدى البلدان ليس له أي أهمية، بل إن كل ما يهم لردع الخصوم هو الحجم المطلق للقدرات الانتقامية والقدرة على إلحاق الضرر بها، وحينها يصبح التكافؤ في حجم القوى المتساوية من ناحية الحجم أمرًا ليس ضروريا. وبمجرد حصول كل من الخصوم على قدرة تدمير مؤكدة، فإن توسيع قواتهم النووية أو اكتساب قدرات جديدة لن يؤدي إلى ردع أكثر فعالية".
واعتبرت المجلة، أن التحدي الذي يفرضه وجود دولتين نوويتين مرتبطتين معا، هو تحد سياسي إلى حد ما. وإذا أصبحت العلاقات بين الصين وروسيا جيدة كما يخشى بعض المراقبين الأمريكيين، فمن المحتمل أن تضطر واشنطن إلى محاربة البلدين في وقت واحد، لكن هناك احتمالات أخرى مثيرة للقلق بنفس القدر، بما في ذلك حرب نووية يشارك فيها أحد هؤلاء الخصوم، تليها حرب نووية مع الآخر".
ومن المرجح وفق ما تقول المجلة، "أن تكون زيادة حجم القوة الأمريكية بمثابة هزيمة ذاتية، حيث يمكن لكل من الصين وروسيا الرد على ذلك من خلال توسيع قواتهما النووية، وبالتالي منع الولايات المتحدة من تلبية متطلبات الاستهداف الخاصة بها وبأن النتيجة ستكون سباق تسلح ثلاثي لا يمكن الخروج منه".
وقالت المجلة: "الخبر الجيد هنا، هو أن المنطق الذي يقوم عليه مبدأ استهداف البنية التحتية أقوى بكثير من المنطق الذي يقوم عليه نهج القوة المضادة وبالتالي، فإن ظهور نظيرين نوويين لا ينبغي أن يتطلب من الولايات المتحدة نشر قوات أكبر أو أكثر تطوراً، وهو ما يؤدي بدوره إلى تقليل الضغوط التي قد تؤدي إلى سباق تسلح نووي مكثف. لكن الخبر السيئ، هو أن الولايات المتحدة ملتزمة بعقيدة القوة المضادة، ولا تظهر أي توجه لتغييرها على الرغم من هدف إدارة بايدن المتمثل في منع سباق تسلح جديد".
ونتيجة لذلك، تختتم المجلة تقريرها بالقول: "من المرجح أن تبالغ الولايات المتحدة إلى حد كبير في تقدير الخطر الذي يشكله خصمان نوويان مرتبطان ببعضهما البعض، وأن تبالغ بالتالي في رد فعلها من خلال تبني سياسات تزيد من هذه المخاطر".
المصدر: مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية