أكسيوس: سفير أمريكا في إسرائيل توم نايدس يغادر منصبه هذا الصيف

ذكر موقع أكسيوس الإخباري اليوم الثلاثاء نقلًا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين، أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس سيغادر منصبه هذا الصيف بعد نحو عامين في تل أبيب.

وقال الموقع إن نايدس، أثناء زيارة عمل إلى واشنطن الأسبوع الماضي، أخبر وزير الخارجية توني بلينكين ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أنه يريد إنهاء منصبه هذا الصيف، حسب ما أفاد مسؤول أمريكي.

وقال نايدس إنه يريد العودة إلى الولايات المتحدة لأسباب شخصية بعد ابتعاده عن عائلته منذ ديسمبر 2021.

وأبلغ السفير كبار الموظفين في السفارة الأمريكية صباح الثلاثاء بشأن مغادرته المخطط لها، حسب ما قال مسؤولان أمريكيان لأكسيوس.