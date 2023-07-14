استطلاع: غانتس يقلص الفجوة مع نتنياهو

كشف استطلاع للرأي العام الإسرائيلي فقدان حزب الليكود الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو لقوته، وحصوله على 28 مقعدا فقط، أي أقل من الأسبوع الماضي، في حال أجريت انتخابات "الكنيست"، اليوم الجمعة.

يأتي ذلك على خلفية الترويج المستمر لإلغاء قانون "سبب المعقولية"، المثير للجدل، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا، من قبل حكومة نتنياهو.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف"، فإن حزب الليكود رغم ذلك لا يزال أكبر حزب في الكنيست، ولكن الفجوة بينه وبين حزب "المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس تقلصت إلى مقعدين فقط.

وأظهر الاستطلاع أن حزب بيني غانتس حافظ على قوته وحصل على 26 مقعدا، لكن وضع الكتل الحزبية لم يتغير، حيث حصلت المعارضة الحالية على 66 عضوا مقابل 54 لائتلاف نتنياهو.