مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة أمام منزل نتنياهو

تظاهر العشرات من الإسرائيليين اليوم الخميس، أمام منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس، احتجاجًا على قانون "التحصين" الذي أقره الكنيست سابقًا.

واندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، التي كانت قد أغلقت الطرق المؤدية إلى منزل نتنياهو.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددًا من هؤلاء المتظاهرين.