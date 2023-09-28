مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة أمام منزل نتنياهو
تظاهر العشرات من الإسرائيليين اليوم الخميس، أمام منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس، احتجاجًا على قانون "التحصين" الذي أقره الكنيست سابقًا.
واندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، التي كانت قد أغلقت الطرق المؤدية إلى منزل نتنياهو.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددًا من هؤلاء المتظاهرين.
وكانت المعارضة الإسرائيلية دعت في وقت سابق، إلى التظاهر أمام منزل نتنياهو، بالتزامن مع بدء المحكمة العليا الإسرائيلية جلستها الثانية، للنظر في الطعونات المقدمة ضد قانون "التحصين" الذي أقره الكنيست.
ويهدف القانون، إلى منع المساس بنتنياهو من خلال سجنه تحت أي تهمة من قبل المحكمة العليا نفسها.
ويأتي القانون ضمن خطة التعديلات القضائية التي شرعت الحكومة الإسرائيلية اليمينية بتشريعها.
وأثارت التعديلات جدلًا دستوريًّا واسعًا في إسرائيل، منذ الإعلان عنها من قبل الحكومة، ورفضتها بالكامل المعارضة الإسرائيلية.