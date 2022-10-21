تقرير: روسيا تستخدم تقنية إسرائيلية لاختراق هواتف النشطاء

قالت صحيفة عبرية اليوم الجمعة إن جهاز التحقيق الرئيسي في روسيا يواصل استخدام أدوات شركة الاستخبارات الرقمية الإسرائيلية (Cellebrite) لاختراق الهواتف المحمولة للأشخاص المعتقلين، على الرغم من أن الشركة حظرتها العام الماضي.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن شركة Cellebrite أعلنت في آذار/ مارس 2021 أنها أوقفت على الفور مبيعات منتجاتها وخدماتها في روسيا وبيلاروسيا، في أعقاب الكشف عن استخدام تقنيتها من قبل لجنة التحقيق الروسية، التي تخضع مباشرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عملياتها ضد قادة المعارضة.

وأوضحت الصحيفة أن المنتج الرئيسي لشركة Cellebrite هو "جهاز الاستخراج العالمي للطب الشرعي"، الذي يتيح لوكالات إنفاذ القانون اختراق الهواتف المحمولة المحمية بكلمة مرور ونسخ جميع بيانات الهاتف، بما في ذلك الصور والمستندات والرسائل النصية وجهات الاتصال وسجل المكالمات.

ولفتت الصحيفة إلى أن أهم عملاء الشركة في ذلك الوقت كانوا أنظمة قمعية تخضع لعقوبات مثل بيلاروسيا والصين وأوغندا وفنزويلا وإندونيسيا والفلبين.

وأوضحت الصحيفة أن إعلان Cellebrite عن الحظر العام الماضي جاء في أعقاب الكشف عن استخدام التكنولوجيا من قبل محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي إيتاي ماك.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس بوتين شكل اللجنة عام 2007 ظاهريًا للتحقيق في الجرائم الخطيرة والفساد، لكنها استهدفت الصحفيين وقادة المعارضة والجماعات الحقوقية والنشطاء.

وفرضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة عقوبات على اللجنة، وعلى رئيسها الكسندر باستريكين مستشار بوتين المقرب.

وقادت اللجنة تحقيقات مع مجموعة من النشطاء، بما في ذلك فرقة بوسي ريوت، وسجنت زعيم المعارضة أليكسي نافالني، ومحامي منظمته ليوبوف سوبول، الذي عطلت السلطات ترشيحه للبرلمان الروسي.

وقال يوسي كارميل الرئيس التنفيذي لـCellebrite في مقابلة صحفية أخيرة: "نحن تحت الإشراف في الولايات المتحدة وأوروبا، نحن نعمل مع وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وفي بعض الأحيان نتخلى عن قدر كبير من المال، بما في ذلك في الأماكن التي لا نضطر فيها إلى ذلك، لدينا مؤشرات للفساد وحقوق الإنسان قمنا بتطويرها، ما أدى بنا إلى إخراج 160 دولة من 200 دولة من سلة عملائنا".

وردا على الادعاءات القائلة إن منتجات Cellebrite تُباع بحرية على "أمازون" ومواقع تسوق إلكترونية أخرى، قال كارميل: "إن الأمر أشبه ببيع جهاز لوحي دون نظام تشغيل، نتحكم في كل منتج عن بُعد، نعمل على تشغيل التراخيص عن بُعد، ونتأكد من أنها موجودة في الأيدي الأمينة، وعندما يكون هناك شك، نضع الجهاز في قائمة سوداء".