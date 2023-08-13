هجوم على قافلة تقل مهندسين صينيين في باكستان
هاجم مسلحون من جيش تحرير بلوشستان الباكستاني، اليوم الأحد، قافلة تقل مهندسين صينيين في ميناء "جوادار" الذي تموله بكين في جنوب غرب باكستان.
وبحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فإن لواء "المجيد" التابع لـ "ALB" هاجم قافلة المهندسين الصينيين.
وقالت الجماعة الانفصالية، في بيان، إن الهجوم لا يزال مستمرًا.
وأكدت مصادر أمنية الهجوم على قافلة تقل مهندسين صينيين، دون ورود أي رد رسمي حتى الآن.
هجوم شنيع
بدوره، قال عضو مجلس الشيوخ والممثل السابق لوزير داخلية الإقليم سرفراز أحمد بوجتي، على موقع التواصل الاجتماعي X "تويتر سابقًا"، إنه لم يُقتل أي مواطن صيني في الهجوم، مدينًا بشدة هذا الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف قافلة من العمال الصينيين في جوادار.
وأضاف: "لحسن الحظ، لم تقع إصابات، لكن وفقًا لبعض التقارير، تم صد الكمين وقتل المهاجمين".
بدورها، قالت الإذاعة الباكستانية، نقلاً عن إدارة الاتصالات بالجيش، إن الوضع تحت السيطرة، مضيفة "قُتل إرهابي وأصيب ثلاثة آخرون خلال تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والإرهابيين في جوادر".
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الهجمات على المشاريع المتعلقة بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الضخم (CPEC) قد أُعلنت في الماضي من قبل مختلف الجماعات الانفصالية البلوشية، حيث يتم نشر الآلاف من أفراد الأمن لمواجهة التهديدات لمصالح بكين.
والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني هو حجر الزاوية لمشروع البنية التحتية الضخم الذي يتعين على الصين أن تنفق فيه أكثر من 50 مليار دولار (42 مليار يورو).
استياء شديد
وبحسب الصحيفة، غالبًا ما تسببت هذه المشاريع الصينية في استياء شديد في المقاطعة، خاصةً مع الجماعات الانفصالية التي تعتقد أن السكان المحليين لا يستفيدون منها، حيث تذهب معظم الوظائف إلى العمالة الصينية، وفي أيار 2019، تعرض الفندق الفاخر المطل على ميناء جوادر على بحر العرب للهجوم، وقتل ثمانية أشخاص على الأقل.
وفي نيسان 2022، قُتل ثلاثة أكاديميين صينيين وسائقهم الباكستاني عندما فجرت امرأة نفسها أثناء توجههم إلى معهد "كونفوشيوس" في جامعة كراتشي.
وأعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن هذه الهجمات، والتي بررت لنفسها من خلال التذرع بالسيطرة على الموارد المحلية من قبل إسلام أباد وبكين.
وتعد بلوشستان أقل مقاطعات باكستان كثافة سكانية، لكنها غنية بالموارد المعدنية.
وزار نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "خه لي فنغ" العاصمة الباكستانية الشهر الماضي للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس الممر الاقتصادي.
المصدر: صحيفة لوفيغارو الفرنسية