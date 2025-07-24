فقدان طائرة على متنها عشرات الركاب شرقي روسيا

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية اليوم الخميس، عن فقدان الاتصال بطائرة ركاب "أن-24" في منطقة أمور شرق البلاد، وعلى متنها 46 شخصًا.

ووفق خدمة الطوارئ في المنطقة انطلق رجال الإنقاذ إلى منطقة تيندينسكي في منطقة أمور للبحث عن الطائرة المفقودة.

وقال مصدر إن "طائرة شركة أنغارا من طراز أن-24 لم تتمكن من الاتصال بنقطة المراقبة على بُعد كيلومترات قليلة من مطار تيندا". وكان على متنها 40 راكبًا، بينهم طفلان، و6 من أفراد الطاقم، بحسب ما نقلت وكالات روسية.

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