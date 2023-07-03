بدء التجمع أمام بلديات فرنسا على خلفية أعمال الشغب

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، ببدء تشكل تجمعات أمام بلديات فرنسا في أعقاب مقتل فتى برصاص شرطي ما أدى إلى نشوب اضطرابات وأعمال شغب عمّت أرجاء البلد.

وأعلن باتريك جاري رئيس بلدية نانتير حيث قتل نائل (17 عاما) برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري، "كانت الليالي منذ الثلاثاء صعبة على السكان ... أعمال العنف التي تعاقبت غير مقبولة".

وأضاف: "إنه وقت التهدئة"، موجهًا شكرا "كبيرا" إلى جدّة نائل التي وجهت نداء للهدوء، الأحد، بعد خمس ليال متعاقبة من أعمال الشغب والصدامات.

ودعت جمعية رؤساء بلديات فرنسا، الأحد، إلى "تعبئة مدنية" ظهر الإثنين أمام بلديات البلد؛ تنديدا بالعنف ضد المسؤولين البلديين ومن أجل "العودة إلى النظام الجمهوري".

وصدرت الدعوة إثر هجوم عنيف في الليلة السابقة على منزل رئيس بلدية في ضواحي باريس، بواسطة سيارة محملة بمواد حارقة. وفتح القضاء تحقيقًا في "محاولة قتل".

من جهة أخرى، اعتقلت قوات حفظ النظام حوالي 3200 شخص بين الثلاثاء والأحد خلال خمس ليال متتالية من أعمال الشغب، على ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الإثنين.