تسيطر عليها 200 عصابة.. تعرف على "أخطر مدينة" في العالم

وحذرت الأمم المتحدة من أن "عصابات هايتي، تقوم باستهداف السكان المحليين بشكل متزايد، كما أنها تعتمد الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وأشكال أخرى من العنف الجنسي؛ لبث الخوف والقهر وإلحاق الأذى بالمواطنين".

احتجاجات عنيفة

وكانت قد شهدت هايتي سلسلة اضطرابات، بعد أن احتج المواطنون على عنف العصابات والحكومة الفاشلة.

وفي هذا الصدد، حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، العالم من هذا الوضع في أيار/ مايو الماضي.

وعلق الباحث في جامعة باريس،‏ دجمس أوليفييه على هذا الوضع، قائلا: "ظاهرة العصابات أصبحت سرطانًا منتشرًا حيث يسيطرون على العاصمة في جميع أطرافها".

وأضاف أن عاصمة هايتي "تحولت إلى مدينة محصنة من قبل الميليشيات المسلحة".