سفير إسرائيلي في الأمم المتحدة: سنوسّع دعمنا لأوكرانيا
أعلن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، اليوم الخميس، خلال اجتماع لإحياء الذكرى الأولى للحرب في أوكرانيا، أن إسرائيل ستوسّع دعمها المقدم إلى كييف، بما في ذلك العمل على تطوير أنظمة إنذار صاروخي.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قول أردان: "إسرائيل ستساعد أوكرانيا على تطوير نظام إنذار، الأمر الذي سيسمح بإنقاذ الأرواح من الهجمات الصاروخية".
وأضاف أردان: "إسرائيل قدمت مساعداتها الإنسانية الواسعة، خلال العام الماضي (..) سنوسّع نطاق الدعم لأوكرانيا من خلال تعزيز المشاريع في مجال الصحة، والبنية التحتية المدنية، في جميع أنحاء البلاد".
من جهة أخرى تساءل، قائلًا: "الأسلحة الإيرانية تقتل بالفعل مدنيين أبرياء في أوكرانيا، وتُحدث دمارًا، فماذا سيحدث عندما تصبح إيران دولة عتبة نووية؟".