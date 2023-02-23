سفير إسرائيلي في الأمم المتحدة: سنوسّع دعمنا لأوكرانيا

أعلن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، اليوم الخميس، خلال اجتماع لإحياء الذكرى الأولى للحرب في أوكرانيا، أن إسرائيل ستوسّع دعمها المقدم إلى كييف، بما في ذلك العمل على تطوير أنظمة إنذار صاروخي.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قول أردان: "إسرائيل ستساعد أوكرانيا على تطوير نظام إنذار، الأمر الذي سيسمح بإنقاذ الأرواح من الهجمات الصاروخية".