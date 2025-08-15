دبلوماسي أمريكي لـ"إرم نيوز": واشنطن تضع شروطاً دقيقة لانضمام أوكرانيا للناتو

على وقع القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، تتزايد التساؤلات حول مصير طموح كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، فيما كشف مصدر دبلوماسي أمريكي لـ«إرم نيوز»، أن "قمة ألاسكا قد تشهد مناقشة خطوط التهدئة بين موسكو وكييف، لكنها لن تمثل ـ بأي حال ـ نهاية لطموح أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف".

وأوضح المصدر: «واشنطن تتابع بشكل دقيق تطورات الملف الأوكراني وأن أي مؤشرات علنية تكشف عنها وسائل الإعلام مثل المصافحة بينهما أو التصريحات المشتركة، لا يمكن تفسيرها على أنها تنازل أمريكي عن دعم أوكرانيا».

وأوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ما زال مدرجا على جدول أولويات البيت الأبيض على الرغم من محاولات التقارب الأمريكي الروسي، لكنه مرتبط بخطوات عملية تتعلق بإصلاحات داخلية في كييف، وضمانات أمنية إقليمية، والتوصل إلى تفاهمات دولية تمنع اندلاع مواجهة مباشرة مع موسكو.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين، على صياغة مسار مرحلي لانضمام أوكرانيا، يبدأ بتعزيز قدراتها الدفاعية وتوسيع برامج التدريب والتسليح، ثم الانتقال إلى شراكة عسكرية موسعة مع الناتو، قبل فتح الباب أمام العضوية الكاملة.

وشدد المصدر على أن واشنطن لن تقبل بأي اتفاق دولي يفرض على أوكرانيا التخلي عن حقها في اختيار تحالفاتها، لافتًا إلى أن قمة ألاسكا قد تشهد مناقشة خطوط التهدئة بين موسكو وكييف، لكنها لن تمثل ـ بأي حال ـ نهاية لطموح أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستحكم على مخرجات القمة من خلال الأفعال لا الإيماءات الروسية، لذا فإن هذه الخطوة الأمريكية الروسية تأتي في توقيت غاية في الأهمية، نظرًا لرغبة الطرفين وتحديدا الرئيس ترامب في إنهاء الحرب وفرض السلام في القارة مجددًا.

وفي ذات السياق، اعتبر د. نبيل رشوان، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية، أن السياسة لا تعرف المستحيل، وكل الاحتمالات تبقى قائمة في الملف الأوكراني، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية جمعت حتى الآن نحو 51 مليار يورو لشراء أسلحة من الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا.

وأشار المحلل السياسي، في تصريحات خاصة لـ«إرم نيوز»، إلى أن الدول الأوروبية اتفقت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على رفض أي تعديل للحدود الدولية الأوكرانية.

وأكد المحلل السياسي، أن انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي أصبح الآن مسألة وقت، وإن كان الأمر مرتبطًا بمواقف موسكو والتطورات في جنوب القوقاز.

وأشار إلى أن انضمام أرمينيا المحتمل للناتو قد يثير مشكلات، نظرًا لخلافاتها مع أذربيجان رغم توقيع معاهدة سلام مؤخرًا بوساطة أمريكية.

وأضاف أن الأمين العام للناتو والدول الأوروبية يتحدثون بشكل علني عن ضم أوكرانيا، وأن حشد التسليح الغربي يهدف بشكل أساسي لمواجهة روسيا، ما يعقد المشهد ويجعل الحسم صعبًا في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن موقع أوكرانيا الجيوسياسي وبنيتها العسكرية الموروثة من الاتحاد السوفيتي يمثلان مكسبًا استراتيجيًا للحلف، لكن مخاوف بريطانيا وفرنسا من منافستها قد تبطئ المسار، مؤكدًا أن مستقبل انضمام كييف للناتو لن يُحسم بمجرد قمة ترامب–بوتين.

وفي المقابل، أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية، بسام البني، أن الطموحات الأوكرانية للانضمام للناتو «ضرب من الخيال» مشددًا على أن روسيا لن تقبل بضم كييف إلى الحلف.

وقال في تصريحاته لـ«إرم نيوز» إن العملية العسكرية الروسية انطلقت أساسًا لمنع انضمام أي من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق إلى الناتو، إضافة إلى سحب الأسلحة من أوكرانيا.

ورأى البني أن هذه الملفات ستكون مطروحة على طاولة ترامب وبوتين، لكنه استبعد التوصل إلى نتائج حاسمة، معتبرًا أن الاجتماع قد يشكل بداية النهاية لما وصفه بـ«النظام النازي في كييف»، وأنه سيكون بمثابة تقاسم نفوذ، داعيًا الأوروبيين إلى قبول ما فرضته المتغيرات الجديدة للحرب.