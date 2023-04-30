بايدن يرد بالضحك على نكات استهدفته في عشاء مراسلي البيت الأبيض (فيديو)

برحابة صدر وبالضحك تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن النكات التي استهدفته وتمحورت حول عمره خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض مساء السبت ورد عليها بنفسه.

وتجمعت نخبة السياسيين والإعلاميين في دوائر واشنطن للعشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض الذي مزج بين الفكاهة التقليدية ونداءات للإفراج عن صحافيين من سجون في الخارج.

واعتلى المنصة الممثل الكوميدي في برنامج "ديلي شو" روي وود جونيور الذي صوب نكاته إلى بايدن (80 عاما) لترشحه لولاية رئاسية ثانية، ما يعني أنه مع انتهاء الولاية سيكون بعمر 86 عاما.

ولفت وود إلى التظاهرات الغاضبة في فرنسا مؤخرا احتجاجا على رفع سن التقاعد.