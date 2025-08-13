 وزير الخارجية التركي: لا توجد نية لدى الأكراد لإلقاء السلاح في سوريا

زيلينسكي يحث حلفاءه على التصدي لـ"الخداع الروسي"

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
13 أغسطس 2025، 9:15 ص

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، حلفاءه إلى مواجهة أي "خداع" من روسيا والضغط عليها لإنهاء الحرب، وذلك قبيل محادثات عبر الإنترنت في برلين مع قادة دول الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "يجب الضغط على روسيا من أجل سلام عادل. علينا التعلم من تجربة أوكرانيا وشركائنا لمنع أي خداع من روسيا". 

وأردف، "لا يوجد راهنًا أي مؤشرات على أن الروس مستعدون لإنهاء الحرب".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأوكراني برلين الأربعاء للمشاركة في اتصال عبر الفيديو لبحث حرب أوكرانيا قبيل القمة المقررة بين الرئيسين الأمريكي والروسي.

ويخشى زيلينسكي والأوروبيون أن تفضي القمة إلى تسوية على حساب كييف.

وفي إشارة من شأنها أن تثير قلق الرئيس الأوكراني، قال ترامب إنه "منزعج بعض الشيء من قول زيلينسكي إنه يحتاج إلى موافقة دستورية للتنازل عن أراض" مؤكدًا أنه "سيكون هناك تبادل أراض"، في وقت تحتل فيه روسيا حاليًّا نحو 20% من أراضي أوكرانيا.

وسيعقد القادة الأوروبيون محادثات عبر الإنترنت مع ترامب، على أمل إقناعه باحترام مصالح أوكرانيا لدى بحثه ملف الحرب مع بوتين في ألاسكا  الجمعة.

وستدور المحادثات حول سبل "ممارسة ضغط على روسيا" و"التحضير لمفاوضات سلام محتملة" والقضايا "المتعلقة بالمطالبات بأراض والضمانات الأمنية"، بحسب برلين.

والثلاثاء، أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي وجوب أن يتمكن الأوكرانيون من "تقرير مصيرهم" معتبرين أنه لا يمكن إجراء مفاوضات جوهرية إلا "في إطار وقف إطلاق نار أو خفض الأعمال الحربية".

