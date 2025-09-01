زيلينسكي يلتقي قادة أوروبيين الخميس لبحث "الضمانات الأمنية"

كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقي بقادة أوروبيين في باريس الخميس المقبل، لبحث مسألة الضمانات الأمنية، في خضم جهود دبلوماسية لمحاولة التوصل إلى تسوية بين موسكو وكييف.

وقال المصدر: "من المقرر عقد اجتماع" بين الرئيس الأوكراني وقادة أوروبيين لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا في أي تسوية محتملة مع روسيا، و"الدفع بالدبلوماسية قدما لأن الروس" يماطلون "مجددا".

وأضاف: "من غير المتوقع حتى الآن" أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الاجتماع، بحسب فرانس برس.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه ترامب مساعيه لتنظيم لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم التحذيرات الأوروبية والتقارير التي ترى أن عقد مثل هذا الاجتماع أمر شبه مستحيل.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم كشف هويته، في تصريحات نقلها "أكسيوس"، إن الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي يتواصلون مع المسؤولين الروس والأوكرانيين من أجل عقد اجتماع ثنائي يوقف القتل وينهي الحرب، وذلك في إشارة إلى رغبة واشنطن في إعادة إحياء المسار السياسي المتعثر.

وأعاد الكرملين موقفه المعروف، حيث أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بوتين لا يستبعد عقد لقاء مع زيلينسكي، غير أنه شدد على أن ذلك يتطلب تحضيراً جيداً على مستوى الخبراء أولاً.

واعتبر المراقبون هذا الشرط رسالة تفيد بعدم جاهزية موسكو لتقديم تنازلات أو الدخول في مفاوضات مباشرة بلا أرضية واضحة.

ويأتي هذا الجدل بعد القمة الثنائية التي عقدها ترامب مع بوتين في ألاسكا منتصف أغسطس/آب الجاري، التي خرج منها الرئيس الأمريكي متفائلاً، معلناً أن هناك لقاء قريباً بين بوتين وزيلينسكي، وأن الأمر بات ممكناً.

إلا أن روسيا سارعت في ذلك الوقت إلى نفي أي بحث رسمي لهذا الملف، وفي أعقابها كشف مبعوث ترامب ستيف ويتكوف أن الرئيس الأمريكي شعر بخيبة أمل من تعثر هذه المبادرة.

وبين إصرار واشنطن وتحفظ موسكو، يبقى السؤال مطروحاً: هل ينجح ترامب في كسر الحواجز وجمع الخصمين تحت سقف واحد؟