زيلينسكي يتهم روسيا بالتخطيط لتفجير محطة زابوريجيا

اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، روسيا، بالتخطيط لإحداث انفجار في محطة زابوريجيا النووية.

وقال زيلينسكي، إن التهديد الخطير للمحطة مستمر، وموسكو مستعدة من الناحية الفنية لإحداث انفجار بالمحطة.

وأشار زيلينسكي، إلى أن مصدر معلوماته هو المخابرات الأوكرانية، داعيا المجتمع الدولي للاهتمام أكثر بهذا الملف الخطير والمتعلق بأكبر محطة طاقة نووية في أوروبا.

وقبل أسبوعين اتهم زيلينسكي، روسيا بأنها تفكر في تنفيذ هجوم "إرهابي" في منطقة محطة زابوريجيا، فيما وصف الكرملين اتهامات زيلينسكي بـ"الكاذبة".

وقال زيلينسكي، إن "وكالات المخابرات في بلاده حصلت على معلومات تفيد بأن روسيا تفكر في تنفيذ هجوم إرهابي في منطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، يترتب عليه خروج إشعاعات نووية"، وفقًا لرويترز.