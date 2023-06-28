الكرملين يعلق على تصريحات لوكاشينكو بشأن خفايا يوم 24 يونيو

اعتبر الكرملين، اليوم الأربعاء، أن ما صرح به رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، حول الاتصالات التي تمت بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين، في الـ 24 من الشهر الجاري، "أمر طبيعي".

وأعلنت بيلاروسا أن قائد فاغنر وصل الثلاثاء إلى أراضيها في إطار اتفاق وضع حدًا لتمرده العسكري ضد الجيش الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في إحاطة صحفية ردًا على سؤال يتعلق بموقف الكرملين من الاتصالات البيلاروسية: "هذا أمر طبيعي جدًا".