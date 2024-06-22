تصعيد "خطير".. منشآت الطاقة تتعرض لهجمات متبادلة من روسيا وأوكرانيا

شهدت الساعات الماضية تصعيدا خطيرا على جبهة الحرب الروسية الأوكرانية، مع تكثيف الهجمات من الجانبين، واستهداف البنى التحتية للطاقة.

وشنت القوات الروسية خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت هجوما جديدا وُصف بـ"الضخم" على بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا وجنوبها، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية.

وأكدت الوزارة أن "أضرارا لحقت بمنشآت ليوكرينيرغو (الشركة الوطنية للكهرباء) في منطقتي زابوريجيا (جنوب) ولفيف (غرب)"، مشيرة إلى نقل موظفَين إلى المستشفى إثر إصابتهما بجروح في زابوريجيا.

وفي وقت سابق، تسببت هجمات شنتها طائرات مسيّرة أوكرانية، الجمعة، بتعطيل محطتين فرعيتين للكهرباء في بلدة "إنرهودار"، التي تخدم محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.