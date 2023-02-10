توتر في السجون الإسرائيلية بعد وفاة أسير فلسطيني بسبب الإهمال الطبي

قالت مؤسسة معنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الجمعة، إن أسيرًا توفي في السجون الإسرائيلية بعد معاناته مع المرض نتيجة سياسة الإهمال الطبي، فيما اندلع توتر في عدد من السجون الإسرائيلية بعد الحادثة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن "الأسير أحمد أبو علي (48 عامًا) من مدينة يطا قرب الخليل، استشهد في مستشفى (سوروكا)، نتيجة لجريمة الإهمال الطبي"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف "الأسير أبو علي المعتقل منذ العام 2012، والمحكوم بالسجن 12 عامًا عانى على مدار سنوات من أمراض عدة، ومشاكل صحية مزمنة في القلب، والسكري، إضافة إلى معاناته من السمنة، وماطلت إدارة السجون في تقديم العلاج اللازم له، وفي إجراء الفحوص الطبية، ومتابعة وضعه الصحي، إلى أن أدى ذلك إلى استشهاده اليوم".