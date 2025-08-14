متحدثاً عن "لعبة شطرنج" مع بوتين.. ترامب يكشف توقعاته حول "قمة ألاسكا"

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن اعتقاده بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستعد للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشبّهاً القمة المنتظرة بـ"لعبة الشطرنج".

يأتي ذلك، بعد أن طرح بوتين احتمال إبرام اتفاقية بشأن الأسلحة النووية عشية قمتهما في ألاسكا.

وكثّف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون جهودهم هذا الأسبوع لمنع أي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا من شأنه أن يُعرّض أوكرانيا لهجوم في المستقبل.

وقال ترامب في حديث لإذاعة "فوكس نيوز": "أعتقد أنه سيتوصل إلى اتفاق"، مضيفا أنه إذا سار الاجتماع على ما يرام، فسيتصل بزيلينسكي والقادة الأوروبيين لاحقا، وإذا لم يكن الأمر كذلك فلن يفعل.

وأضاف ترامب أن الهدف من محادثات الجمعة مع بوتين هو ترتيب اجتماع ثان يشمل أوكرانيا، لكنه قال: "لا أعلم إن كنا سنتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وفي وقت سابق تحدث بوتين إلى كبار وزرائه ومسؤولي الأمن في إطار الاستعداد للقاء ترامب في أنكوريج بولاية ألاسكا الجمعة، والذي قد يحدد معالم نهاية أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين في تعليقات بثها التلفزيون، إن واشنطن "تبذل، في رأيي، جهودا حثيثة وصادقة لوقف الأعمال القتالية وإنهاء الأزمة، وإبرام اتفاقيات تصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية في هذا الصراع".

وأضاف أن هذا يحدث "من أجل تهيئة ظروف طويلة الأمد للسلام بين بلدينا وفي أوروبا وفي العالم أجمع، حال توصلنا في المراحل المقبلة إلى اتفاقيات في مجال الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".

وأشارت تعليقاته إلى أن روسيا ستثير قضية الحد من الأسلحة النووية في إطار مناقشة واسعة النطاق حول الأمن لدى اجتماعه مع ترامب. قال مساعد في الكرملين إن بوتين وترامب سيناقشان أيضا "الإمكانات الهائلة غير المستغلة" للعلاقات الاقتصادية الروسية الأمريكية.

وقال مسؤول بارز في شرق أوروبا طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر، إن بوتين سيحاول صرف انتباه ترامب عن أوكرانيا في المحادثات من خلال عرض إحراز تقدم محتمل في مجال الحد من الأسلحة النووية أو شيء متعلق بالأعمال.

وأضاف: "نأمل ألا ينخدع ترامب بالروس، فهو يفهم كل هذه الأمور الخطيرة"، مشيرا إلى أن هدف روسيا الوحيد هو تجنب أي عقوبات جديدة ورفع القائمة بالفعل.

مثل لعبة الشطرنج

وقال ترامب إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد المحادثات، لكنه لا يعلم هل سيكون مشتركا أم لا، وأوضح أنه ستكون هناك تنازلات بشأن الحدود والأراضي.

وأضاف أن "الاجتماع الثاني سيكون بالغ الأهمية. هذا الاجتماع أشبه بلعبة شطرنج. الاجتماع (الأول) يمهد لاجتماع ثان، ولكن هناك احتمالا 25% بألا يكون هذا الاجتماع ناجحا".

وقال ترامب إن التوصل إلى اتفاق بين بوتين وزيلينسكي سيكون بيدهما، وأضاف: "لن أتفاوض على اتفاقهما".

وتسيطر روسيا على حوالي خُمس مساحة أوكرانيا، ويخشى زيلينسكي ودول أوروبية من أن يعزز أي اتفاق تلك المكاسب الروسية.

وقال زعماء أوروبيون، إن ترامب أبدى استعداده للانضمام إلى الضمانات الأمنية لكييف خلال اجتماع اللحظة الأخيرة مع الزعماء الأوروبيين وزيلينسكي أمس الأربعاء، لكنه لم يتطرق إلى ذلك علنا بعد ذلك.

وقمة الجمعة، هي أول قمة روسية أمريكية منذ يونيو/حزيران 2021، وتأتي في واحدة من أصعب اللحظات بالنسبة لأوكرانيا في الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير شباط 2022.

وهدد ترامب الأربعاء بأنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" ما لم يوافق بوتين على إحلال السلام في أوكرانيا، وحذر من فرض عقوبات اقتصادية ما لم يسفر اجتماعه يوم الجمعة عن إحراز تقدم.