بعد إعصار عنيف.. الصين تتوقع طقسًا أسوأ
كثف مسؤولو الأرصاد الجوية في الصين تحذيراتهم من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية في مناطق عدة من البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الأربعاء.
يأتي ذلك بعد يوم من إعصار عنيف تسبب بمقتل خمسة أشخاص وإلحاق أضرار كبيرة في إقليم جيانغسو شرق البلاد.
الواقعة الأحدث خلال أسابيع من طقس مدمر ومميت دفعت السلطات إلى الدعوة لتوخي الحذر من هبوب الرياح القوية في المناطق الساحلية قرب البحر الأصفر قبالة إقليم جيانغسو.
وكان الإعصار الذي وقع أمس الثلاثاء قصيرًا لكنه عنيف إذ أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات مقلوبة وخطوط كهرباء مدمرة وحطامًا متطايرًا تناثر معظمه في شوارع مدينة سوشيان بشمال الإقليم.
وأصدرت السلطات الصينية تحذيرات من الأحوال الجوية، اليوم الأربعاء، في منطقة تشونغتشينغ، وبضع مناطق أخرى من البلاد.