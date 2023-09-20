بعد إعصار عنيف.. الصين تتوقع طقسًا أسوأ

كثف مسؤولو الأرصاد الجوية في الصين تحذيراتهم من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية في مناطق عدة من البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك بعد يوم من إعصار عنيف تسبب بمقتل خمسة أشخاص وإلحاق أضرار كبيرة في إقليم جيانغسو شرق البلاد.

الواقعة الأحدث خلال أسابيع من طقس مدمر ومميت دفعت السلطات إلى الدعوة لتوخي الحذر من هبوب الرياح القوية في المناطق الساحلية قرب البحر الأصفر قبالة إقليم جيانغسو.