لإقامة نصب تذكاري.. بايدن يدرس قطع أفضل موارد اليورانيوم في أمريكا

ذكرت مجلة "ناشونال ريفيو" الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يفكر في قطع أفضل موارد اليورانيوم في أمريكا، في الوقت الذي تدفع فيه إدارته للتخلص من الوقود الأحفوري، وذلك بناء على طلب الجماعات البيئية.

وقالت المجلة في تقرير نشرته، الجمعة، إن هذا التفكير يأتي رغم تشديد إدارة بايدن على أهمية إعادة بناء سلسلة التوريد النووية، التي تهيمن عليها روسيا، خاصة مع تصاعد الحرب في أوكرانيا.

ولفتت إلى أنه في الأسبوع الماضي التقى مسؤولون حكوميون وأصحاب المصلحة؛ لمناقشة إنشاء نصب تذكاري وطني على أراضي منطقة "غراند كانيون" في ولاية أريزونا، والذي من شأنه أن يحرم تنمية الموارد على ما مساحته (1.1) من الأراضي الغنية بمعدن اليورانيوم المحيطة بالمنطقة.

ووفق شركات إنتاج اليورانيوم وتوليد الطاقة، فإن المنطقة تحتوي على بعض من أكثر مخزونات اليورانيوم قيمة في الولايات المتحدة، والأقل تكلفة لاستخراجها، مؤكدة أهمية اليورانيوم في مستقبل خالٍ من الكربون يعمل بالطاقة النووية.