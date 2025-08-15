الصين تعارض مساعي "الترويكا" لإعادة فرض العقوبات على إيران

أكدت الصين، الجمعة، معارضتها لمساعي كل من: بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران على خلفية برنامجها النووي ما لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي للملف بحلول نهاية أغسطس/ آب الجاري.

أخبار ذات علاقة عراقجي: إيران تعمل مع موسكو وبكين لتجنب عقوبات أوروبية محتملة

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان في بيان إن الصين "تعارض" التلويح بالعقوبات، و"تعتقد بأن الأمر لا يساعد مختلف الأطراف على بناء الثقة، وحل الخلافات، ولا يخدم المساعي الدبلوماسية من أجل استئناف المحادثات في أقرب وقت".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن دول الترويكا الأوروبية أبلغت الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إن لم تعد إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.

وأضاف التقرير نقلًا عن رسالة، أطلعت عليها الصحيفة، أن وزراء خارجية ما تسمّى بمجموعة الترويكا الأوروبية كتبوا إلى الأمم المتحدة للإشارة إلى احتمال "إعادة فرض العقوبات" ما لم تتخذ إيران إجراء.

وقال الوزراء في الرسالة: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس آب 2025، أو أنها لا تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات".

ويأتي تحذير مجموعة الترويكا الأوروبية بعد محادثات "جادة وصريحة ومفصلة" مع إيران في إسطنبول الشهر الماضي، وهو أول اجتماع مباشر منذ الضربات الإسرائيلية والأمريكية على مواقع نووية إيرانية.

وكانت دول الترويكا الأوروبية، وهي: بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، هددت طهران، في يونيو الماضي، باللجوء إلى آلية الأمم المتحدة للعودة السريعة للعقوبات الدولية إذا لم يتم إحراز تقدم، بحلول نهاية آب الجاري، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأعلنت "الترويكا الأوروبية"، في يونيو الماضي، أنها ستدرس تفعيل "آلية الزناد"، والعودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران بحلول نهاية أغسطس المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي قبل ذلك.

وآلية الزناد التي هي جزء من الصفقة النووية لعام 2015، والتي بموجبها إذا انتهكت إيران التزامات في الاتفاق، يمكن لأعضاء الاتفاق النووي تفعيل آلية الزناد، وإحالة قضية إيران إلى مجلس الأمن الدولي.