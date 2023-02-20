وسط توتر في العلاقات.. إغلاق معبر حدودي بين باكستان وأفغانستان بعد إطلاق نار
في تطور جديد للعلاقات المتدهورة مؤخرا بين أفغانستان وباكستان، أعلن مسؤولون من البلدين، الاثنين، عن إغلاق معبر "تورخم" الحدودي الرئيسي بينهما.
جاء الإعلان وسط أنباء نقلتها رويترز عن سكان في المنطقة تحدثوا عن دوي إطلاق نار بالقرب من نقطة العبور الحدودية المزدحمة عادة.
معبر "تورخم" الحدودي هو نقطة العبور الرئيسية للمسافرين والبضائع بين باكستان وأفغانستان
وقال متحدث باسم شرطة حكومة طالبان في إقليم "ننكرهار" بشرق أفغانستان لوكالة "رويترز": "الحدود مغلقة وسننشر التفاصيل في وقت لاحق".
وذكرت وسائل إعلام أن المعبر أغلق مساء الأحد، لكنها لم تذكر سببا.
وأكد مسؤولون أمنيون باكستانيون في المنطقة إغلاق الحدود وتبادل إطلاق النار.
وظلت النزاعات المرتبطة بالحدود البالغ طولها 2600 كيلومتر موضع خلاف بين البلدين لعقود.
ومعبر "تورخم" الحدودي هو نقطة العبور الرئيسية للمسافرين والبضائع بين باكستان وأفغانستان، وهي دولة حبيسة لا تطل على مسطحات مائية.