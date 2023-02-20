وسط توتر في العلاقات.. إغلاق معبر حدودي بين باكستان وأفغانستان بعد إطلاق نار

في تطور جديد للعلاقات المتدهورة مؤخرا بين أفغانستان وباكستان، أعلن مسؤولون من البلدين، الاثنين، عن إغلاق معبر "تورخم" الحدودي الرئيسي بينهما.

جاء الإعلان وسط أنباء نقلتها رويترز عن سكان في المنطقة تحدثوا عن دوي إطلاق نار بالقرب من نقطة العبور الحدودية المزدحمة عادة.