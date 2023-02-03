كل ما تود معرفته عن منطاد التجسس الصيني فوق أمريكا

تاريخ استخدام المنطاد للتجسس

شكل المنطاد أداة فعالة في عمليات التجسس والاستطلاع، حيث يتميز بكونه رخيصا وصامتا ويصعب الوصول إليه.

واستخدم منطاد التجسس في عدة صراعات مثل الحرب الأهلية الأمريكية، وأصبح أكثر انتشارا خلال الحرب العالمية الأولى، والحرب الباردة، حيث استخدمت الولايات المتحدة مئات المناطيد لجمع المعلومات الحيوية عن الاتحاد السوفيتي والصين.

وفي حين تراجع الاعتماد على المناطيد مع انتشار الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية، لا تزال العديد من البلدان تستخدم المنطاد للتجسس.

وكشف تقرير لمجلة "بوليتيكو" العام الماضي أن البنتاغون وسع استثماره في المناطيد، رغم أن المناطيد الحديثة غالباً ما تكون غير مأهولة، لكنها تفتقر إلى قوة الدفع وتتأثر بتيارات الرياح.

وأعلنت إدارة بايدن رصدها للمنطاد الصيني، الخميس، موضحة أنه رصد في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومؤخرا شوهد وهو يطفو على ارتفاع 12 ألف متر فوق ولاية مونتانا.

ويعد هذا الموقع بالتحديد حساسا عسكريا، حيث تحتوي مونتانا على جناح الصواريخ 341 التابع للقوات الجوية الأمريكية، ويشمل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المسماة مينتمان 3 (Minuteman III).

ومن جانبه، أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية عن ثقة الوزارة الكبيرة بأن هذا المنطاد ينتمي للصين، دون أن يوضح السبب أو يكشف تفاصيل، رغم أن وزارة الخارجية الصينية قالت اليوم الجمعة إنها "لا تخطط لانتهاك سيادة الدول الأخرى ومجالها الجوي".