4 قتلى في رومانيا إثر جنوح قارب سياحي في نهر الدانوب

أعلنت السلطات الرومانية، أنّ 4 أشخاص لقوا مصرعهم مساء الإثنين، إثر جنوح قارب سياحي في دلتا نهر الدانوب. وفق وكالة "فرانس برس".

وقالت أجهزة الطوارئ الرومانية في بيان، إنّها تلقّت بلاغا عن حادث وقع في خليج موسورا جنوب شرق البلاد، أدّى إلى سقوط عدد من ركّاب قارب سياحي في الماء.

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وأضافت أنّه على الإثر تمّ إرسال وحدات من فرق الإطفاء وخفر السواحل وشرطة الحدود إلى موقع الحادث حيث مدّ العديد ممّن كانوا على متن قوارب في المنطقة يد المساعدة أيضا.

وعند وصولها إلى موقع الحادث، حاولت الفرق الطبية، عبثا، إنعاش 4 أشخاص كانوا في حالة سكتة قلبية تنفّسية، وفق البيان.

والقتلى الأربعة هم 3 بالغين وطفل لم يوضح البيان جنسياتهم أو أعمارهم.

وتمّ إنقاذ 10 ركّاب آخرين استدعت حال أحدهم نقله إلى المستشفى، وفقا للمصدر نفسه.

ولم تحدّد السلطات رسميا سبب الحادث، لكنّ متحدّثا باسم الشرطة أشار للصحافيين إلى "رياح قوية" عصفت بالمنطقة.