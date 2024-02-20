روسيا.. أرملة نافالني تصر على إكمال مسيرة زوجها السياسية

قالت يوليا نافالنايا، أرملة المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، إنها ستواصل عمله في النضال من أجل البلاد.

ودعت نافالنايا من خلال فيديو نشرته الناس للوقوف بجانبها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ووصف حلفاء وأصدقاء يوليا بأنها مؤيدة شرسة لزوجها الذي قاوم دائمًا الحياة السياسية العامة، وأنها عملت خلف الكواليس لدعمه.

ونقلت الصحيفة عن سيرغي جورييف، أستاذ الاقتصاد في جامعة ساينس بو المقرب من عائلة نافالني والذي تحدث مع يوليا في الأيام الأخيرة: "لقد ناقشنا هذا الأمر معها عدة مرات، عندما كان أليكسي تحت الإقامة الجبرية أو في السجن".