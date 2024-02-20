روسيا.. أرملة نافالني تصر على إكمال مسيرة زوجها السياسية
قالت يوليا نافالنايا، أرملة المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، إنها ستواصل عمله في النضال من أجل البلاد.
ودعت نافالنايا من خلال فيديو نشرته الناس للوقوف بجانبها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ووصف حلفاء وأصدقاء يوليا بأنها مؤيدة شرسة لزوجها الذي قاوم دائمًا الحياة السياسية العامة، وأنها عملت خلف الكواليس لدعمه.
ونقلت الصحيفة عن سيرغي جورييف، أستاذ الاقتصاد في جامعة ساينس بو المقرب من عائلة نافالني والذي تحدث مع يوليا في الأيام الأخيرة: "لقد ناقشنا هذا الأمر معها عدة مرات، عندما كان أليكسي تحت الإقامة الجبرية أو في السجن".
ووفق التقرير، كانت أرملة نافالني دوما تقول إنها عاشت مع سياسي، وأدركت مدى خطورة وصعوبة هذه الوظيفة.
وذكر أنه مع صعود نجم نافالني، في البداية كناشط في مكافحة الفساد ثم كسياسي معارض، بما في ذلك الترشح لمنصب عمدة موسكو في عام 2013 والرئاسة في عام 2018، كانت يوليا دائمًا إلى جانبه.
ولفت إلى أنها "تحدثت بقوة خارج قاعات المحكمة حيث كان يحاكم في كثير من الأحيان، وانضمت إليه في بعض الأحيان في رحلاته الانتخابية في جميع أنحاء البلاد".
وبين أنها ساعدت نافالني في صياغة صورته وكانت تناقش معه مشاريعه بانتظام، فقد شاركت في جميع القرارات السياسية ودعمت أليكسي دائمًا وكانت جزءًا من قضيته؛ إذ اعتمد أليكسي دوماً على نصيحتها.
واعتبرت الصحيفة أن يوليا لم تستسلم، حتى بعد الحكم بالسجن المؤبد على زوجها عام 2021، وصرّحت بأنها ستقاوم للعمل في السياسة.
ووفق "الغارديان" تعتبر السيدة حالياً واحدة من أكثر الشخصيات شهرة لدى المعارضة في روسيا، وتسعى إلى نقل عمل زوجها الراحل مع تأسيس هوية سياسية فريدة.
وكتبت تاتيانا ستانوفايا، المحللة السياسية ومؤسسة آر بوليتيك: "الوقت وحده هو الذي سيكشف مدى تأثيرها على المشهد السياسي".