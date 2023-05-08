نتنياهو يكشف عن تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع حماس
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، عن تقدم في صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس واستعادة الإسرائيليين من قطاع غزة.
ونقلت القناة "12" الإسرائيلية عن نتنياهو، قوله خلال رده على انتقادات وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، حول تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين مؤخرا، إن "الخطوة تأتي في إطار مفاوضات إبرام صفقة تبادل مع حركة حماس".
وقال نتنياهو، لوزيرة الاستيطان خلال جلسة الحكومة: "بتنا أقرب من أي وقت مضى لإتمام اتفاق لاستعادة الأسرى".
وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي إلى أن نتنياهو اشتكى بعد ذلك من "ضغوط" عائلات الأسرى الإسرائيليين والجنود القتلى الذين تحتجز "حماس" رفاتهم.
ونقلت القناة (12) عن مسؤولين لم تسمّهم قولهم: إن "حماس" أبدت مرونة خلال المحادثات، لكن لم تحدث أي اختراقات.
ووفقا لوسائل اعلام إسرائيلية، فهنالك مفاوضات سرية بين حماس والحكومة الإسرائيلية بعدة وساطة دولية، وأن هنالك تقدما بهذا السياق، الأمر الذي يفسر تصرفات حماس المنضبطة" مؤخرا.
وتحتفظ حماس بـ4 أسرى إسرائيليين بينهم جنديان أسرا خلال حرب غزة صيف عام 2014 هما (شاؤول آرون وهدار غولدن)، أما الآخران، فهما (أبراهام منغستو وهشام السيد)، واللذان دخلا قطاع غزة في ظروف غامضة.