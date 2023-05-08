نتنياهو يكشف عن تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع حماس

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، عن تقدم في صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس واستعادة الإسرائيليين من قطاع غزة.

ونقلت القناة "12" الإسرائيلية عن نتنياهو، قوله خلال رده على انتقادات وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، حول تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين مؤخرا، إن "الخطوة تأتي في إطار مفاوضات إبرام صفقة تبادل مع حركة حماس".

وقال نتنياهو، لوزيرة الاستيطان خلال جلسة الحكومة: "بتنا أقرب من أي وقت مضى لإتمام اتفاق لاستعادة الأسرى".